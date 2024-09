Pronostic León vs Cruz Azul, Compositions et Cotes

Obtenez le meilleur rapport qualité-prix en optant pour Cruz Azul

Il y a un pari intéressant à faire lorsqu’il s’agit de parier sur Cruz Azul, dont le prix est de -105. Vous pouvez tirer beaucoup de profit des cotes lorsqu’il s’agit de ce pari sur le résultat final et les visiteurs peuvent vaincre le Club León.

8 victoires pour Cruz Azul lors des 10 derniers affrontements

León a été battu lors du dernier match, à l’extérieur, au Estadio Caliente. Tijuana a remporté la victoire 2-1. L’équipe de Jorge Bava n’a eu que 24% de possession de balle et a cadré trois tirs, dont le seul but d’Ivan Moreno.

Cruz Azul a battu le Club América lors de son dernier match, remportant ainsi sa deuxième victoire consécutive. Il s’agissait d’une victoire à domicile 4-1 au stade Azteca. Ils ont eu 51% de possession de balle et ont eu cinq tirs au but, avec Georgios Giakoumakis, Angel Sepulveda, Alexis Gutierrez et Lorenzo Faravelli sur la feuille de match.

Cruz Azul a remporté deux victoires consécutives face au Club León. Au stade Azteca, ils se sont imposés 1-0 avant de s’imposer 3-2 au stade Nou Camp. Lors des 10 derniers affrontements entre ces deux équipes, il n’y a eu qu’un match nul. Cruz Azul a remporté huit matchs et le Club León un.

Club León – 10 derniers matchs de championnat

1 victoire, 4 défaites et 5 nuls, avec une moyenne de 0,9 but sur 10,4 tentatives et 4,2 tirs au but. Le Club León a eu 51,8% de possession de balle et 5,5 corners par match. En moyenne, l’adversaire a marqué 1,4 but sur 7,7 tentatives et 4,3 tirs au but, tout en obtenant 5,1 corners.

Le meilleur buteur Jhonder Cadiz a trouvé le chemin des filets 3 fois, Ivan Moreno 2, avec José Alvarado et deux autres joueurs sur 1. Salvador Reyes, Luciano Cabral et Edgar Guerra sont les meilleurs passeurs avec 1.

Cruz Azul – 10 derniers matchs de championnat

Cruz Azul a remporté 6 matchs, perdu 2 matchs et fait 2 nuls, avec une moyenne de 1,8 but sur 9,6 tentatives et 4,9 tirs cadrés. La possession de balle moyenne est de 53,6 %, 5,3 corners accordés et 3,1 corners contre eux, tandis qu’ils ont encaissé 0,6 but sur 6,4 tentatives et 2,1 tirs cadrés.

Angel Sepulveda et Carlos Rodolfo Rotondi ont marqué 4 buts, suivis de Georgios Giakoumakis avec 3. Les meilleurs passeurs des 10 derniers matchs sont Gonzalo Piovi, Carlos Rodriguez et Georgios Giakoumakis qui en ont tous marqué 2.

Compositions confirmées

Club León (composition confirmée) : Alfonso Blanco, Edgar Guerra, Jaine Barreiro, Paul Bellon, Salvador Reyes, Andres Guardado, Ivan Moreno, Jordy Alcivar, Jose David Ramirez, Jhonder Cadiz, Diego Hernandez.

Cruz Azul (composition confirmée) : Kevin Mier, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rodriguez, Jorge Sanchez, Alexis Gutierrez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodolfo Rotondi, Amaury Morales, Mateo Levy.

Analyse experte de la Liga MX

Le recueil de matchs est toujours un bon point de départ pour faire des pronostics sur le football. Les actualités des équipes sont également une source d’information importante, tandis que les statistiques que nous présentons racontent toujours une histoire intéressante.

Statistiques du championnat Key León vs Cruz Azul :

Cruz Azul a remporté 4 de ses 5 derniers matchs.

Cruz Azul a remporté 6 de ses 10 derniers matchs.

Cruz Azul a remporté 2 matchs consécutifs.

Cruz Azul a remporté les 2 derniers matchs entre ces équipes.

Nous sommes plutôt optimistes quant à une victoire de Cruz Azul lors de cette rencontre de Liga MX. Nous parierons sur l’équipe visiteuse à -105 et remporterons de beaux dividendes s’ils parviennent à décrocher une victoire.

En guise d’autre option, vous pouvez choisir le Handicap Asiatique, où vous pouvez parier sur le fait que Cruz Azul couvrira une ligne spécifique. Cela signifie que vous pourriez avoir besoin d’une victoire importante pour obtenir un rendement.

Probabilité de victoire pour Cruz Azul

Selon les sites de paris, notre choix a 51,3 % de chances de rapporter un gain. Cependant, nous pensons que la probabilité est proche de 60 % en prenant en compte tous les facteurs. Ce pari peut donc être soutenu en toute confiance.

Club León vs Cruz Azul Prédiction

Publié le 13 septembre 2024 à 01:37