Pronostic et pronostics Ravens vs Cowboys pour le 22 septembre 2024

Baltimore doit se regrouper

Les Ravens de Baltimore étaient à quelques coups clés d’atteindre le Super Bowl la saison dernière après avoir terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de la NFL et atteint le match de championnat de l’AFC avant de perdre contre les Chiefs. Cette saison, les Ravens ont juste faim d’une victoire après avoir subi de lourdes défaites lors de chacune des deux premières semaines de la saison. La semaine dernière, les Ravens ont perdu à domicile, 26-23, contre les Raiders de Las Vegas, pour tomber à 0-2 sur la saison pour la première fois depuis 2015 et seulement la deuxième fois depuis que John Harbaugh a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef en 2008.

« Une défaite décevante, une défaite difficile » L’entraîneur de Baltimore, John Harbaugh, a déclaré« Cela aurait pu tourner en notre faveur, mais nous n’avons pas réussi à faire le travail. Nous sommes à 0-2, mais c’est une saison de 17 matchs, et nous serons définis par les 15 prochains matchs. »

Le MVP en titre de la NFL, Lamar Jackson, a complété 21 de ses 34 passes pour 247 yards lors de la défaite, mais n’a réussi que 20 yards au sol, après avoir gagné 122 yards contre les Chiefs lors du match d’ouverture. Le running back Derrick Henry a couru pour 84 yards et un touchdown lors de la défaite, paraissant beaucoup plus vif que lors de la première semaine. Les Ravens ont terminé avec 383 yards d’attaque totale, mais n’ont réussi que 3 de leurs 11 conversions de troisième down.

En défense, les Ravens n’ont concédé que 260 yards d’attaque au total, dont 233 yards dans les airs, les Raiders réalisant régulièrement des jeux dans les dernières minutes du match. Baltimore a réalisé cinq sacks dans le match, dont 2,5 par Odafe Oweh, et neuf plaquages ​​pour perte. Marlon Humphrey a réalisé une interception pour les Ravens.

Les Ravens se retrouvent maintenant avec un bilan de 0-2 et se rendent à Dallas pour affronter une équipe des Cowboys tout aussi en colère. Les Ravens abordent ce match avec l’attaque la mieux classée en termes de yards parcourus dans la NFL. Ils sont troisièmes en course et 10e en passe. Malgré la menace duel de Lamar Jackson, cependant, les Ravens ne sont que 18e en pourcentage de touchdowns dans la zone rouge. Défensivement, les Ravens sont classés 15e en défense totale. Ils sont premiers contre la course mais 30e contre la passe. Naturellement, ils ont eu des difficultés avec Mahomes et les Chiefs lors de la première semaine, mais il est inquiétant que Gardner Minshew et l’attaque des Raiders aient pu les couper en fin de match. Les Ravens sont troisièmes de la ligue en termes de sacks par match jusqu’à présent, mais seulement 19e en zone rouge défensivement. Ils sont 30e en pénalités par match et 14e en marge de turnover.

Principaux blessés : le CB Nate Wiggins, le S Kyle Hamilton, le LB David Ojabo et le WR Deonte Harry sont incertains. Le RB Rashon Ali est absent.

