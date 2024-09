Pronostic et pronostics Rams vs Lions pour le 8 septembre 2024

Stafford prêt à revenir à Détroit

Les Rams ouvrent la saison en se rendant à Détroit lors du Sunday Night Football. Le match opposera revanche pour le quarterback titulaire Matthew Stafford contre son ancienne équipe à Detroit. C’est aussi une revanche du match fou de la Wild Card de la NFC de l’année dernière.

Les Lions ont battu les Rams de justesse 24-23, et Los Angeles n’a plus jamais revu le ballon après avoir effectué un punt à quatre minutes de la fin du quatrième quart-temps. Matthew Stafford a lancé pour 367 yards et a inscrit deux touchdowns dans la défaite.

Stafford devrait connaître une autre grosse saison. Le joueur de 36 ans a lancé pour 3 965 verges l’année dernière et a enregistré 24 touchés et 11 interceptions. Le plus important pour Stafford est qu’il est resté mortel pendant la majeure partie de la saison. Il a joué 15 matchs, contre seulement neuf en 2022, année marquée par des blessures.

Le retour de Stafford à Detroit sera un autre gros test pour le quart-arrière, mais pour son entraîneur-chef, le match éliminatoire de l’année dernière sera un match dont il se souviendra toujours malgré la défaite.

« Je m’en souviens. Ils ont montré – Robert Woods avait été interviewé pendant la semaine, et ils ont demandé : « Pensez-vous que le bruit va être un facteur ? » et Robert m’a un peu mis sur l’épaule et il a répondu exactement comme vous l’auriez souhaité. Il a dit : « Non. Nous allons gérer ça avec assurance. Ce ne sera pas un facteur. » Eh bien, ils ont montré cette merde (sur le jumbotron) pendant un temps mort télévisé, et les fans ont commencé à crier. » McVay a déclaré au podcast Pardon My Take mois dernier.

« Je me suis dit : « Oh, pourquoi diable as-tu dit ça ? » Mais c’était de loin le plus fort. À Detroit, c’était bien plus fort. C’était génial. L’ambiance était géniale. Bravo à Detroit, et je peux vous dire que mon père a adoré. Ils étaient déjà sur le terrain. Je suis sorti environ 60 minutes avant le coup d’envoi, les tribunes étaient pleines. Mon père a dit : « J’ai entendu ces gars, ces gens huer quelqu’un. Je t’ai vu sortir ». Il riait, c’était tellement drôle. Tout le monde huait, me parlait. C’était génial. J’ai adoré. »

L’ambiance sera incroyable dimanche soir, tout comme lors du premier tour des playoffs l’an dernier. Les Rams pourront compter sur le retour de joueurs clés de ce match, notamment le receveur vedette Puka Nacua. Il a terminé avec huit réceptions pour 170 yards et deux touchdowns lors de la défaite en playoffs.

L’attaque au sol des Rams est dominée par Kyren Williams. Il a mené la NFL en termes de yards au sol avec 688 lors des semaines 12 à 17. Il a trouvé son rythme en fin d’année et les Rams espèrent que cela se poursuivra au début de cette saison. Le running back débutant Blake Corum, un produit du Michigan, pourrait également donner un coup de pouce aux Rams dans ce match. McVay a également indiqué que Williams était le retourneur de punt de l’équipe et Corum le retourneur de kick sur le tableau des profondeurs.

En 2023, les Rams ont marqué en moyenne 23,7 points par match, ce qui les a classés au huitième rang du sport. Ils ont obtenu une moyenne de 5,6 yards par match, ce qui les a également classés au septième rang. Los Angeles a été le sixième plus petit nombre de sacks avec une moyenne de 7,4 yards de passe par match avec 7,4.

En défense, les Rams ont concédé 22,2 points par match, ce qui les place au 19e rang. Los Angeles sera privé de l’un de ses meilleurs joueurs de tous les temps, Aaron Donald. Le joueur de ligne défensive a annoncé sa retraite à l’intersaison après une brillante carrière. Les Rams devront faire de leur mieux pour remplacer sa production en équipe.

Les Rams ont enregistré le dixième plus grand nombre de sacks et ont permis à l’attaque adverse de leur infliger le treizième plus grand nombre de yards de passe. La défense des Rams a également concédé le moins de pénalités en 2023.

Los Angeles a terminé la saison régulière avec un bilan de 10-6-1 contre l’écart en 2023. Ils ont couvert l’écart de trois points contre les Lions lors du premier match des séries éliminatoires malgré la défaite. Le over a été de 9-8 dans les matchs des Rams la saison dernière. Le under a également été touché contre les Lions en séries éliminatoires.