Pronostic et pronostics Chargers vs Steelers pour le 22 septembre 2024

La semaine 3 de la saison 2024 de la NFL est arrivée, nous examinons donc de plus près la confrontation de l’AFC depuis le stade Acrisure de Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour vous offrir les meilleurs choix et cotes Chargers vs. Steelers ainsi que les dernières statistiques et actualités de l’équipe.

Les Chargers espèrent rester en forme sous la direction de Jim Harbaugh

Jim Harbaugh espérait un bon début de saison pour son retour dans la NFL, et ses Chargers de Los Angeles ont assuré. Après une victoire à domicile 22-10 contre les Raiders de Las Vegas lors de leur premier match de la saison, les Chargers ont battu les Panthers de la Caroline 26-3 lors de la deuxième semaine, couvrant un écart de 4,5 points à l’extérieur.

Les Chargers ont limité les Panthers à 159 yards au total, gardant le ballon en possession pendant 36:18. Los Angeles a accumulé 219 yards au sol sur 44 courses, et JK Dobbins a mené la charge avec 17 courses pour 131 yards et un touchdown. Justin Herbert a réussi 14 passes sur 20 pour 130 yards, deux touchdowns et une interception, tandis que Quentin Johnston a réalisé cinq réceptions pour 51 yards et deux touchdowns.

Herbert s’est blessé à la cheville dimanche dernier. Il travaille sur sa blessure et devrait jouer contre les Steelers lors de la troisième semaine.

« Je m’attends à ce qu’il joue, il s’améliore de jour en jour », a déclaré l’entraîneur-chef de Los Angeles, Jim Harbaugh. dit à propos de la disponibilité d’Herbert pour la semaine 3 mercredi. « Hier soir, nous avons eu une réunion avec lui et il se sent beaucoup mieux et bien aujourd’hui. »

Sous la direction de Harbaugh, les Chargers s’appuient fortement sur leur jeu au sol. Ils sont deuxièmes de la ligue en verges au sol par match (197,5) et quatrièmes en verges par course (5,6). Les Chargers n’accordent que 147,0 verges par la passe (6ème dans la ligue) et 80,5 verges au sol par match (également 6ème).

