Pronostic et pronostics Chargers vs Steelers pour le 22 septembre 2024

La troisième semaine de la NFL est arrivée et nous avons un match intrigant entre équipes invaincues dimanche, alors que Chargers de Los Angeles (2-0) affrontent le Steelers de Pittsburgh (2-0). Pittsburgh a l’avantage sur Los Angeles, avec un bilan de 24-11-0 au fil des ans. Los Angeles est sur une séquence d’un match gagnant après avoir remporté une victoire écrasante de 41-37 lors de la dernière rencontre entre les deux équipes en novembre 2021. Le match de dimanche est prévu à 13h00 HE depuis le stade Acrisure de Pittsburgh, PA.

Les Chargers restent parfaits à l’ère Harbaugh

Il y avait beaucoup de questions autour des Chargers au début de la saison, surtout avec le nouvel entraîneur Jim Harbaugh qui a pris les rênes de l’équipe. L’entraîneur, qui a remporté un titre national au Michigan l’année dernière, n’est pas étranger au succès dans la NFL, puisqu’il a compilé un bilan de 44-19-1 avec les 49ers de 2011 à 2014. Harbaugh a ajouté deux autres victoires à ce total, alors que ses Chargers ont ouvert la campagne 2024 avec des victoires sur les Raiders (22-10) et les Panthers (26-3), plus récemment. Du point de vue des paris sportifs, les Bolts (+390) se situent derrière les Chiefs (-400) pour remporter l’AFC West, et ils sont cotés à +4000 pour remporter le Super Bowl.

Le plus récent rapport de blessure Les résultats de l’entraînement de Justin Herbert, QB de Los Angeles, ont montré que ce dernier était limité à l’entraînement en raison d’une blessure à la cheville, tandis que Joey Bosa, OLB, était également limité à cause d’un problème à la hanche. Les signes indiquent qu’Herbert jouera dimanche, et il cherchera à augmenter ses 274 yards de passe, son taux de réussite de 67,4 % et son ratio TD/INT de 3/1. JK Dobbins est devenu le meilleur rusher de Los Angeles, ajoutant 266 yards et deux touchdowns en 27 courses (9,9 YPC). À l’extérieur, Quentin Johnston a été la cible préférée d’Herbert, captant huit passes pour 89 yards et deux touchdowns.

En défense, les Chargers ont été l’une des unités les plus féroces de la ligue dès le départ, concédant 6,5 points par match, le meilleur score de la ligue. Los Angeles a une marge de revirement de +1,0 par match, ce qui la place au cinquième rang de la NFL.