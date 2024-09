Pronostic et pronostics Bills vs Dolphins pour le 12 septembre 2024

Blessures importantes : Le CB Taron Johnson et le DE Dawuane Smooth sont incertains. Le RB Ty Johnson et le DE Javon Solomon sont incertains.

Les Bills espèrent reprendre là où ils s’étaient arrêtés la saison dernière contre les Dolphins jeudi soir. Les Bills ont balayé la série de la saison, notamment une victoire 21-14 pour terminer la saison régulière et remporter leur quatrième titre consécutif de la division Est de l’AFC. Jeudi soir, ils devront faire face à la chaleur de Miami et à l’une des attaques les plus explosives de la ligue contre leur nouvelle défense. Les Bills ont terminé la saison dernière 8e de la NFL en défense totale et cinquième en attaque totale. Défensivement, les Bills ont une défense secondaire remaniée et un nouveau secondeur central. Ils ont tenu bon après un début lent contre les Cardinals, les gardant sous les 300 yards d’attaque totale, plaquant le rapide Kyler Murray quatre fois et limitant l’attaque puissante des Cardinals à seulement 162 yards de passe. Offensivement, les Bills ont mis du temps à démarrer, mais Allen a quand même lancé pour plus de 200 yards et a fait circuler le ballon vers une variété de receveurs. L’année dernière, les Bills étaient cinquièmes en course et dixièmes en passe et, sur la base de la première semaine contre les Cardinals, ces chiffres semblent à nouveau atteignables.

En défense, les Bills ont concédé 270 yards d’attaque au total, dont 134 yards au sol. Les Cardinals ont eu 2 sur 4 dans la zone rouge. Les Bills ont provoqué un turnover et ont eu quatre sacks dans le match. Greg Rousseau a mené la danse avec trois sacks et deux pressions supplémentaires sur le quarterback. Les linebackers Terrel Bernard ont mené la nouvelle défense des Bills avec 11 plaquages.

Allen a terminé la journée avec 18 passes réussies sur 23 pour 232 yards et deux touchdowns alors qu’il s’habitue à la vie avec un groupe de receveurs presque entièrement nouveau. Khalil Shakir et Mack Hollins ont attrapé les deux touchdowns tandis que la recrue Keon Coleman a mené l’équipe avec 43 yards de réception. Allen a terminé avec des passes complétées vers neuf receveurs différents. Le running back James Cook a réalisé 19 courses pour 71 yards pour mener le jeu au sol des Bills.

« Et il l’a fait. Vous savez, ce grand quarterback, c’est difficile de l’arrêter, surtout quand on vole. »

Les Bills de Buffalo ont évité un début de saison 0-1 grâce aux prouesses du quarterback vedette Josh Allen et ont battu les Cardinals de l’Arizona 34-28 à Buffalo dimanche. Allen a lancé deux touchdowns et en a couru deux autres pour remonter les Bills d’un déficit de 14 points. La course de six yards d’Allen et son saut dans la zone des buts ont couronné sa journée spectaculaire et ont assuré que les champions en titre de l’AFC Est seraient 1-0 lors de leur visite aux Dolphins cette semaine.

Les dauphins en quête d’une navigation en douceur

La saison des Dolphins de Miami a commencé de manière difficile avant même le début du match de dimanche. Une fois les problèmes hors du terrain résolus, les Dolphins ont eu du mal à traverser la première moitié de leur match contre les Jaguars et étaient menés 17-7 à la pause. L’attaque des Dolphins a repris vie en deuxième mi-temps et la défense a tenu les Jags sans but alors qu’ils revenaient de l’arrière pour gagner 20-17 sur un field goal de 52 yards de Jason Sanders à la fin du temps réglementaire. Le quarterback Tua Tagovailoa a lancé pour 336 yards et un touchdown dans la victoire. Son seul touchdown a été une passe de 80 yards pour le WR Tyreek Hill, qui a été arrêté avant le match par la police en raison d’une infraction au code de la route.

« Il fallait juste qu’on sorte la tête de nos (culs) » a déclaré Tagovailoaqui a prononcé un discours passionné à la mi-temps, interpellant à la fois ses coéquipiers et ses entraîneurs alors que Miami était mené 17-7. « C’était ça. C’était ça. »

La défense des Dolphins a blanchi le ballon en deuxième mi-temps pour donner à l’attaque une chance de revenir dans le match. Ils ont eu trois sacks au total et cinq plaquages ​​pour perte. La défense des Dolphins a provoqué un turnover dans le match, un fumble dans la zone rouge. Ils ont également limité les Jags à seulement 2 sur 11 sur les conversions de troisième down et 0 sur 1 sur les conversions de quatrième down. Les Jags ont totalisé 267 yards en attaque, dont seulement 139 dans les airs.

Les Dolphins auront la revanche en tête lorsqu’ils accueilleront les Bills jeudi soir. Les Bills ont battu les Dolphins à deux reprises l’année dernière et ont mis fin à leur tentative de remporter la couronne de l’AFC East. En 2023, les Dolphins ont terminé troisième de la NFL en attaque totale. Ils étaient septièmes en course et deuxièmes en passe. La plupart des joueurs clés sont de retour en attaque avec le seul changement majeur au poste de running back. Les Dolphins devraient s’appuyer sur De’Von Achane pendant plus d’un an et Raheem Mostert jouera un rôle plus limité après avoir accumulé plus de 1000 yards la saison dernière. Mostert n’a eu que deux courses pour 10 yards lors du match d’ouverture. La défense des Dolphins s’est réveillée après un début lent pour dominer les choses en seconde période. Miami a terminé 2023 11e de la NFL en défense totale l’année dernière et seulement 15e en défense contre les passes. Leur défense contre les passes semblait bien meilleure contre les Jags dimanche et ils ont pu mettre la pression sur le quart-arrière des Jags, Trevor Lawrence. Si la défense des Dolphins parvient à reproduire cette pression de manière constante, ils seront difficiles à battre.

Blessures clés : G Liam Eichenberg, RB Raheem Mostert (incertain), RB De’Von Achane, LB Jaelan Phillips et DB Jalen Ramsey sont tous incertains.

