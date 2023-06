Pronostic et cotes Blue Jays contre Rangers pour le dimanche 18 juin (Pariez sur le Texas)

TCU vs Virginia prédiction et cotes pour College World Series par Iain MacMillan

Les Blue Jays de Toronto et les Rangers du Texas s’affronteront dans un match en série dimanche après-midi.

Les Blue Jays ont remporté le match d’ouverture par un score de 2-1, mais les Rangers ont égalisé la série dans le match 2, gagnant par un score final de 4-2.

Le bris d’égalité de la série d’aujourd’hui mettra en vedette un match de lancer entre Christ Bassitt (4,02 ERA) et Jon Gray (2,32 ERA).

Plongeons-nous dans les cotes du jeu, puis je vous donnerai mon meilleur pari.

Cotes, ligne de parcours et total des Blue Jays contre les Rangers

Prédiction et choix des Blue Jays contre les Rangers

Chris Bassitt a largement semblé assez impressionnant cette saison avec une MPM de 4,02, mais un FIP (Field Independent Pitching) de 5,00 est une source de préoccupation. Nous avons déjà vu une certaine régression de sa part ces derniers temps, car il a eu deux matchs explosifs lors de ses quatre derniers départs.

Il a accordé sept points mérités lors d’un départ contre les Twins le 27 mai, puis a accordé huit points mérités lors de son dernier départ contre les Orioles, le 13 juin.

Maintenant, Bassitt doit affronter l’une des meilleures infractions des Majors des Texas Rangers. Ils mènent la MLB au total des points marqués à 423.

Pendant ce temps, Jon Gray a été l’un des lanceurs les plus en vogue du baseball. Il n’a pas accordé plus d’un point mérité en six départs consécutifs. Il n’a également accordé que six coups sûrs en un point mérité lors de ses 16,0 dernières manches lancées.

Donnez-moi les Rangers comme favoris à domicile cet après-midi.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.