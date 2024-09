Pronostic et conseils de paris Real Betis vs Getafe

Le Real Betis recevra Getafe au stade Benito Villamarín mercredi en Liga. Le Betis n’a enregistré qu’une seule victoire en championnat jusqu’à présent, alors que les visiteurs n’ont remporté aucune victoire en championnat.

Les hôtes ont enregistré samedi leur première victoire de la saison en Liga, en s’imposant 2-0 à domicile face à Leganés. Abde Ezzalzouli, assisté d’Héctor Bellerín, a ouvert le score à la 74e minute, tandis que le remplaçant Vitor Roque a doublé la mise à la 86e minute.

Azulone Les Catalans ont repris leur saison de championnat après la trêve internationale en s’inclinant 1-0 à l’extérieur contre Séville samedi. Ils ont eu quatre tirs cadrés mais n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets, ne parvenant pas à marquer pour le troisième match consécutif. C’était leur première défaite de la saison de championnat et ils chercheront à rebondir ici.

Betis Séville contre Getafe Face à face et chiffres clés

Les deux équipes se sont rencontrées 38 fois toutes compétitions confondues. Ces confrontations ont été serrées, le Betis menant 14-12 en termes de victoires et 12 matchs se terminant sur un match nul.

Les rencontres de championnat entre les deux équipes la saison dernière se sont terminées par des matchs nuls 1-1.

Le Betis a conservé sa cage inviolée à deux reprises et n’a pas réussi à marquer lors de deux matchs cette saison.

Les visiteurs ont également conservé leur cage inviolée à deux reprises, mais n’ont pas réussi à marquer lors de trois de leurs quatre matches de championnat.

Le Real Betis n’a remporté aucune de ses deux dernières rencontres à domicile contre Getafe, marquant un but et en encaissant deux.

Les sept dernières rencontres entre les deux équipes ont produit moins de 2,5 buts avec quatre clean sheets pour le Betis.

Les visiteurs sont sur une séquence de neuf matchs sans victoire en Liga, n’ayant pas réussi à marquer lors de sept matchs au cours de cette période.

Pronostic Real Betis vs Getafe

Les Verdiblancos Les Red Devils ont connu un bon début de saison, n’ayant subi qu’une seule défaite en six matchs toutes compétitions confondues. Ils ont conservé leur cage inviolée à quatre reprises lors de ces matchs et chercheront à poursuivre sur cette lancée. Ils sont invaincus à domicile depuis trois matchs cette saison, enregistrant deux victoires.

Manuel Pellegrini a accueilli Cédric Bakambu de retour d’une longue blessure et il devrait débuter sur le banc. Johnny Cardoso est le dernier blessé en date tandis que William Carvalho, Isco et Marc Bartra restent sur la touche en raison de blessures.

Azulone Les Red Devils ont subi samedi leur première défaite de la saison et chercheront à renouer avec la victoire et le but. Il est intéressant de noter qu’ils n’ont enregistré qu’une seule victoire lors de leurs 13 derniers matchs de championnat, tout en essuyant sept défaites.

Borja Mayoral est un absent clé du club de la capitale tandis qu’Omar Alderete, Álvaro Rodríguez et Nabil Aberdin restent sur la touche en raison de blessures.

Compte tenu de la forme actuelle des deux équipes, le Betis devrait être en mesure d’enregistrer une victoire confortable.

Prédiction: Betis Séville 2-1 Getafe

Real Betis vs Getafe Pronostics

Conseil n°1 : Résultat – Victoire du Real Betis

Astuce 2 : Objectifs – Plus/Moins de 2,5 Objectifs – Plus de 2,5 buts

Astuce 3 : Au moins un but à marquer en deuxième mi-temps – Oui

Astuce 4 : Abde Ezzalzouli marque ou fait une passe décisive à tout moment – Oui

