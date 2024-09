Pronostic et conseils de paris Flamengo vs Penarol

Flamengo recevra Penarol au stade Maracana jeudi pour le match aller des quarts de finale de la Copa Libertadores 2024. L’équipe locale a connu une série de résultats difficiles lors de ses matches de championnat ces dernières semaines et espère pouvoir trouver plus de chance ailleurs cette semaine.

Ils ont affronté Bolivar en huitièmes de finale de la Copa Libertadores le mois dernier, remportant une victoire 2-0 lors de leur match aller, avec Luiz Araujo et Leo Pereira marquant dans chaque mi-temps pour donner l’avantage à l’équipe brésilienne avant leur match retour à l’extérieur une semaine plus tard, qu’ils ont perdu 1-0.

De son côté, Peñarol a affronté The Strongest au tour précédent de la compétition continentale, en s’imposant 4-0 à l’aller sur son terrain. Une semaine plus tard, ils ont subi une défaite 1-0 au match retour, mais ont fait plus que ce qu’il fallait pour se qualifier pour les quarts de finale.

Les visiteurs devraient participer à ce stade de la Copa Libertadores pour la première fois depuis plus d’une décennie et espèrent un résultat positif.

Flamengo vs Penarol : face-à-face et chiffres clés

Le match de jeudi marquera la cinquième rencontre officielle entre Flamengo et Penarol. Les visiteurs sont invaincus lors de leurs quatre confrontations précédentes, avec trois victoires et un nul sur cette période.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois lors de la Copa Libertadores 2019, leur affrontement en phase de groupes s’étant terminé sur un score nul et vierge.

Les hôtes n’ont pas réussi à marquer de but lors de leurs quatre matchs contre Peñarol, une série qui remonte à 1982.

Decano a marqué 16 buts en Copa Libertadores cette saison. Seul Palmeiras (17) en a marqué plus.

Pronostic Flamengo vs Penarol

Flamengo reste sur une série de deux matches sans défaite et n’a perdu qu’un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Il a remporté six victoires et fait deux nuls lors de ses huit derniers matchs au stade Maracana et abordera le choc de milieu de semaine en tant que favori incontesté.

Peñarol a remporté deux de ses trois derniers matchs après n’avoir gagné qu’un seul de ses quatre précédents. Ils ont cependant perdu trois de leurs quatre derniers matchs à l’extérieur et pourraient également perdre ici.

Prédiction: Flamengo 2-0 Peñarol

Flamengo vs Penarol Pronostics

Astuce 1 – Résultat : victoire de Flamengo

Astuce 2 – Buts – Plus/moins de 2,5 – Moins de 2,5 buts (Chacun des quatre derniers matchs entre les deux équipes a produit moins de 2,5 buts)

Astuce 3 – Les deux équipes marquent : NON (Une seule équipe a trouvé le chemin des filets lors de trois de ses quatre confrontations précédentes)

