Pronostic et conseils de paris Betis vs Leganés le 13 septembre 2024 – Ratingbet.com

Prédiction du jeu

Victoire contre le Real Betis Chances:

1,73

Le 13 septembre 2024, le Real Betis affrontera Leganés lors de la 5e journée de la Liga. Les hôtes ont connu un début de saison difficile et se concentrent uniquement sur la victoire face aux nouveaux venus de la division dans leur ville natale de Séville.

Betis vs Leganés : statistiques et tendances clés

Le Betis n’a remporté que les éliminatoires de l’UEFA Conference League cette saison.

Leganés a subi sa première défaite en sept matches.

Le Betis remporte la première mi-temps dans 35% de ses matchs, tandis que Leganés gagne dans 22%.

Notre pronostic pour Betis vs Leganés

Les « Concombres » ont fait un pas en arrière la saison dernière. Une équipe qui a remporté la Coupe du Roi en 2022 et terminé cinquième de la Liga, a terminé la saison dernière à la septième place, parvenant tout juste à décrocher une place en compétition européenne. Leganés, après plusieurs tentatives infructueuses, a finalement récolté suffisamment de points pour revenir en Liga, terminant à la première place.

C’est le premier succès de Borja Jiménez, qui a pris les rênes du club l’été dernier en provenance du Deportivo La Corogne. Jiménez reste à la tête de Leganés, mais l’effectif a subi des changements importants. L’équipe s’est renforcée jusqu’à la date limite des transferts, avec des joueurs comme Aller et Nastasić le dernier jour, et des arrivées antérieures comme Poroso et Munir El Haddadi en prêt. Les changements n’ont pas été moins drastiques pour le Betis. L’équipe de Séville a également fait des mouvements jusqu’au dernier moment, en faisant signer Lo Celso le jour de la date limite et en acquérant plus tôt Víctor Roque en prêt.

Le Betis a débuté la saison en beauté avec une victoire sans encaisser de but contre Kryvbas lors des éliminatoires de la Coupe d’Europe. Cependant, sa campagne en Liga a été moins impressionnante, avec des nuls contre Gérone et Alavés, et une défaite 0-2 contre le Real Madrid. Les nouveaux venus de Leganés ont connu un début de saison plus brillant, en battant Las Palmas à domicile et en faisant match nul à Osasuna et Valladolid. Leur seule défaite est survenue le dernier jour de l’été, une défaite 0-1 contre Majorque à domicile.

Betis vs Leganés : compositions de départ possibles

Betis (composition probable) : Rui Silva – Pezzella, Natan, Llorente, Sabaly – William Carvalho, Roca, Fornals, Sánchez, Ez Abde – Ruibal

Leganés (composition probable) : Soriano – Javi, Sergio González, Saenz, Altimira – Brašanac, Tapia, Óscar Rodríguez, Munir, Raba – Diego García

Matchs en face à face : Betis vs Leganés

L’équipe locale a remporté sept victoires consécutives dans cette rencontre. Cependant, le dernier match entre les deux équipes en 2020 s’est terminé sur un match nul et vierge.

Pronostic gratuit aujourd’hui pour le match : Betis vs Leganés

Il est temps pour les « Verdiblancos » de remporter une victoire, et recevoir une équipe nouvellement promue est l’occasion idéale. Nous vous recommandons de parier sur une victoire du Betis (cote – 1,73).