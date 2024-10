Pronostic d’après-saison : nos experts de la MLB font leurs choix pour les World Series 2024

Les séries éliminatoires commencent sans favori clair, la MLB ayant terminé la saison régulière sans vainqueur de 100 matchs pour la première fois depuis 2014. Chaque équipe a apparemment un chemin vers un titre, et chaque équipe semble également avoir un défaut aussi gros que le Étoile de la mort. Alors, qui remportera le trophée à la fin du marathon des séries éliminatoires ? Nos experts du personnel donnent leur avis avec leurs prédictions :

Prédictions pour le vainqueur des World Series

Andy McCullough (Houston) : Ils ont la meilleure rotation de départ. Ils ont un noyau de championnat. C’est ce que font les Astros.

Will Sammon (Philadelphie) : Leur composition reste aussi formidable que celle des autres. Leur rotation comprend suffisamment de titulaires que les équipes adverses ne veulent voir dans aucun match crucial. Oh, et ils ont également créé un enclos rempli de variété, de profondeur et de talent.

Fabian Ardaya (Houston) : Je veux dire, ils l’ont fait valoir. Et une fois que les Astros entrent dans la danse, ils ont tendance à aller loin.

C.Trent Rosecrans (Cleveland): Ils n’ont pas l’équipe la plus sexy, mais ils font tout correctement. C’est la mort par mille coupures de papier. C’est une équipe qui ne fera pas de grosses erreurs mais qui forcera ses adversaires à le faire.

Eno Sarris (San Diego) : D’excellents titulaires, d’excellents releveurs par poignée, une formation qui non seulement établit le contact mais le fait avec puissance : tout ce que les Padres apprécient.

Andrew Baggarly (Philadelphie) : Mon instinct veut que je choisisse les Padres parce qu’ils ont des lanceurs partants capables de dominer, un enclos des releveurs profond et méchant et une formation chargée de stars. Mais les Phillies ont toutes ces choses et peut-être plus – plus le meilleur avantage du terrain dans les ligues majeures. Sonnez la cloche.

Jen McCaffrey (Philadelphie) : Ils sont profonds et expérimentés. C’est comme si c’était leur année pour enfin tout rassembler.

Keith Law (Philadelphie) : Ils sont presque en parfaite santé et disposent du genre de frappeurs et de lanceurs haut de gamme qui font la différence dans le calendrier limité des séries éliminatoires.

Stephen J. Nesbitt (Philadelphie) : Il n’y a pas d’équipe parfaite en séries éliminatoires. Mais les Phillies sont plus proches que quiconque. Ils ont une formation bien équilibrée, une rotation dirigée par le candidat de Cy Young, Zack Wheeler, et un enclos des releveurs avec certaines des choses les plus mauvaises du sport. Ils sont capables d’intégrer le conseil d’administration rapidement et de tenir le coup.

Sam Blum (Cleveland): Les Bullpens remportent des matchs en séries éliminatoires. Et il n’y a pas de meilleur enclos que celui de Cleveland.

Chad Jennings (Philadelphie) : Si les Phillies ne veulent pas gagner, quel est leur défaut fatal ? Pour les Dodgers, c’est leur rotation en panne. Pour les Yankees, c’est un enclos des releveurs mince et un bas de classement incertain. Pour les Astros, ce sont les blessures qui ont affaibli leur champ extérieur et les ont privés de plusieurs lanceurs partants. Mais les Phillies n’ont pas de faiblesse flagrante. Leur équipe de lanceurs a un as légitime, une rotation de quatre profondeurs et un enclos des releveurs d’élite. Leur alignement peut courir, réussir des circuits et marquer de plusieurs manières, de haut en bas. Le manager Rob Thomson est un vétéran aguerri et doté d’une main ferme.

Ils se sont rapprochés au cours des deux dernières saisons. C’est l’année où ils gagnent tout.

Chandler Rome (San Diego) : Les Padres sont l’équipe la plus complète du sport.

Zack Meisel (San Diego) : Les manœuvres maniaques d’AJ Preller portent enfin leurs fruits. Les Padres ont le lancer et juste assez d’offensive pour y parvenir.

Kaitlyn McGrath (Philadelphie) : À un moment donné cette saison, il semblait que les Phillies allaient atteindre le meilleur record du baseball. Cela ne s’est pas produit, mais même au sein de leur jeu inégal, il n’y a jamais eu de doute sérieux sur le fait que les Phillies ne s’en rendraient pas compte. Les Phillies sont très présents en séries éliminatoires depuis quelques années maintenant, et il semble que c’est enfin le moment où Bryce Harper les mène jusqu’au bout.

David O’Brien (Philadelphie) : C’est leur tour, avec presque le même groupe de vétérans ayant fait plusieurs courses ensemble dans ce domaine.

Sahadev Sharma (San Diego) : Ils semblent être l’équipe la plus équilibrée. La défense n’est pas excellente, mais le reste est bien au-dessus de la moyenne.

Patrick Mooney (Philadelphie) : Une liste de stars construite pour les séries éliminatoires.

Noah Furtado (Los Angeles) : Ils ont Shohei Ohtani.

