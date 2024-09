Pronostic, cotes et pronostics pour le match Dodgers vs Cubs – 11 septembre

Données Skrive

Les Dodgers de Los Angeles et Shohei Ohtani affronteront les Cubs de Chicago et Cody Bellinger mercredi à 22h10 HE, au Dodger Stadium. Les Dodgers sont classés favoris à -167 sur la ligne de points pour ce match contre les Cubs (+140). Los Angeles est favoris sur la ligne de points (-1,5 avec une cote de +119). Le over/under est de 9 points pour ce match (avec une cote de -111 sur le over et de -109 sur le under).

Voici tout ce que vous devez savoir du point de vue des paris sur le match Dodgers-Cubs, concernant la ligne de course, la ligne d’argent et le total, ainsi que les choix d’experts.

Max Muncy frappe un home run solo DEEP et les Dodgers augmentent leur avance sur les Cubs Max Muncy a frappé un home run solo DEEP alors que les Dodgers de Los Angeles ont creusé l’écart sur les Cubs.

Informations et cotes du match Dodgers vs Cubs

Quand: Mercredi 11 septembre 2024 à 22h10 HE

Où: Dodger Stadium à Los Angeles, Californie

Comment regarder à la télévision : MARQ

Préféré Moneyline préférée Moneyline de l’outsider Total Cotes supérieures au total Sous les cotes totales Ligne de course Cotes de la ligne de course préférée Cotes de la ligne de course de l’outsider Les Dodgers -167 +140 9 -111 -109 -1,5 +119 -140

Prédiction Dodgers vs Cubs

Prédiction du score : Dodgers 6, Cubs 5

Prédiction totale : Plus de 9 courses

Probabilités de victoire : Dodgers 53%, Cubs 47%

Informations sur les paris Dodgers vs Cubs

Les Dodgers ont été favoris lors de 126 matchs cette saison et ont remporté 79 (62,7 %) de ces matchs.

Cette saison, Los Angeles a remporté 45 de ses 72 matchs, soit 62,5 %, lorsqu’ils étaient favorisés par au moins -167 sur la ligne d’argent.

Les Dodgers ont 62,5 % de chances de gagner ce match en fonction de la probabilité implicite de la moneyline.

Les Cubs ont été choisis comme outsiders lors de 74 matchs cette année et ont remporté la victoire 36 fois (48,6 %) lors de ces matchs.

Cette année, Chicago a remporté huit des dix matchs alors qu’ils étaient classés à au moins +140 ou moins sur la moneyline.

Les bookmakers ont laissé entendre, compte tenu de la cote fixée pour ce match, que les Cubs ont 41,7 % de chances de remporter une victoire.

Les Cubs de Chicago CHC +1,5

+142

Le 9

Dodgers de Los Angeles GARÇON -1,5

-169

U 9



Performances récentes des paris des Dodgers

Les Dodgers ont affiché un bilan de 6-3 au cours des neuf matchs où ils étaient favoris sur la ligne d’argent lors de leurs 10 derniers affrontements.

Au cours de leurs 10 derniers affrontements (tous avec un total de points défini), les Dodgers et leurs adversaires ont réussi à dépasser le total à sept reprises.

Le bilan ATS des Dodgers est de 5-5-0 au cours de leurs 10 derniers matchs.

Statistiques récentes des Dodgers

Statistique Moyenne/Total Enregistrer 6-4 Courses par match 5.5 HEURE 15 ÈRE 5.87 K/9 7.8

Informations sur les joueurs des Dodgers

Ohtani affiche la meilleure moyenne au bâton de son équipe, soit 0,292, et devance les Dodgers en termes de circuits (46) et de points produits (101).

Parmi tous les frappeurs du baseball, Ohtani est deuxième en termes de coups de circuit et quatrième en termes de points produits.

Ohtani a réussi un coup sûr lors de deux matchs consécutifs. Au cours de ses cinq dernières sorties, il a frappé pour .300 avec deux circuits, un but sur balles et deux points produits.

Freddie Freeman frappe pour .287 avec 31 doubles, deux triples, 21 circuits et 72 buts sur balles.

Freeman est 49e au classement des circuits et 23e au classement des points produits cette saison.

Mookie Betts compte 23 doubles, quatre triples, 17 circuits et 58 buts sur balles tout en frappant .307.

Betts a réussi au moins un coup sûr lors de neuf matchs consécutifs. Au cours de ses dix dernières sorties, il a frappé pour ,361 avec trois doubles, un triple, quatre circuits, cinq buts sur balles et 13 points produits.

Teoscar Hernandez frappe pour .266 avec 29 doubles, deux triples, 28 circuits et 46 buts sur balles.

Apprenez-en plus sur ce match Dodgers contre Cubs sur Fox Sports.

Performances récentes des paris des Cubs

Les Cubs ont joué en tant qu’outsiders lors de cinq de leurs dix derniers matchs et ont affiché un bilan de 2-3 lors de ces rencontres.

Au cours de leurs 10 derniers matchs avec un total de 5-5-0, les Cubs et leurs adversaires ont un bilan de 5-5-0 en matière de dépassement.

Les Cubs ont remporté cinq de leurs dix derniers matchs contre le spread.

Statistiques récentes des Cubs

Statistique Moyenne/Total Enregistrer 6-4 Courses par match 5.3 HEURE 7 ÈRE 2,90 K/9 7.3

Informations sur les joueurs des Cubs

Ian Happ a réalisé 23 circuits, un record pour son équipe, et a produit 81 points.

Parmi tous les frappeurs des ligues majeures, Happ est 34e au niveau des circuits et 28e au niveau des points produits.

Happ a une séquence de trois matchs consécutifs avec coup sûr avant cette rencontre. Lors de ses cinq derniers matchs, il a frappé pour .250 avec un double, un but sur balles et deux points produits.

Nico Hoerner frappe pour .260 avec 30 doubles, un triple, cinq circuits et 41 buts sur balles.

Hoerner est actuellement 284e au classement des circuits et 192e au classement des points produits dans les ligues majeures.

Isaac Paredes frappe pour .228 avec 24 doubles, un triple, 19 circuits et 67 buts sur balles.

Bellinger frappe pour .265 avec 23 doubles, un triple, 16 circuits et 40 buts sur balles.

Max Muncy frappe un home run solo DEEP et les Dodgers augmentent leur avance sur les Cubs Max Muncy a frappé un home run solo DEEP alors que les Dodgers de Los Angeles ont creusé l’écart sur les Cubs.

FOX Sports a créé cette histoire en utilisant la technologie fournie par Données Skrive et les données de Sportradar.

Vous souhaitez recevoir des nouvelles intéressantes directement dans votre boîte de réception ? Créez ou connectez-vous à votre compte FOX Sports, suivez les ligues, les équipes et les joueurs pour recevoir quotidiennement une newsletter personnalisée.