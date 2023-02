Pronostic, cotes et conseils de paris Angleterre vs Ecosse Six Nations

L’Écosse se rendra à Twickenham pour affronter l’Auld Enemy lors du deuxième match des Six Nations de cette année, et les fans s’attendent à un match décousu entre les deux rivaux.

Les visiteurs chercheront à remporter la Calcutta Cup pour la troisième fois consécutive pour la première fois depuis 1970-1972, tandis que l’Angleterre cherchera à inaugurer une nouvelle ère prometteuse sous la direction de Steve Borthwick.

Cotes Angleterre vs Ecosse

Voici les dernières cotes de match pour l’Angleterre contre l’Écosse à partir de bet365.

Angleterre : 5/16

: 5/16 Cravate : 25/1

: 25/1 Écosse: 11/4

Pronostics Angleterre vs Ecosse

L’Angleterre voudra se lancer sous la direction du nouveau manager Stephen Borthwick, mais les Écossais chercheront à organiser la fête dans un lieu qui a été étonnamment gentil avec eux ces dernières années.

Borthwick n’a été nommé manager de l’Angleterre qu’en décembre 2022 et ce sera le premier véritable test de la perspicacité de l’ancien manager des Leicester Tigers en charge de l’équipe nationale. Les attentes pour l’ensemble du tournoi sont quelque peu maîtrisées après les 12 mois mouvementés des Rouge et Blanc.

Borthwick semble cependant avoir suscité la positivité parmi les supporters, avec des performances médiatiques impressionnantes créant la croyance en une base de fans prudente. L’Angleterre a terminé à une troisième place peu convaincante lors du tournoi de l’année dernière, et la plupart des fans ont l’impression d’être loin du rythme des favoris, l’Irlande et la France. L’approche du nouveau gaffer en matière de sélection d’équipe a fait parler les gens, en mettant l’accent sur la forme, pas sur les favoris, ajoutant une touche de fraîcheur à l’équipe.

En conséquence, la plupart des fans s’attendront à ce qu’ils battent l’Ecosse à domicile. Une victoire lors de la première journée permettra à un nouveau manager de rebondir avant que des tests plus difficiles ne se déroulent au Pays de Galles et en France. L’Angleterre est favorite pour le match à 5/16.

L’Écossais, cependant, voudra ruiner tout récit potentiel de bien-être que Borthwick pourrait essayer d’écrire. L’Écosse a trouvé que Twickenham était un lieu accueillant lors de ses deux dernières visites des Six Nations là-bas, remportant des victoires emblématiques en 2019 et 2021. Les Écossais ont été très imprévisibles sous Gregor Townsend et il voudra offrir une solide performance dans ce qui est probable. être son dernier Six Nations à la barre. Vous pouvez les trouver au 11/4.

Nos conseils de paris d’experts pour l’Angleterre contre l’Écosse dans les Six Nations.

Angleterre vs Ecosse Pronostics

Cela promet d’être un après-midi passionnant de rugby à Twickenham. Ce sont quelques-uns des meilleurs paris disponibles sur le gros gibier.

La marge gagnante de l’Angleterre sera de 6-10 points (11/4)

Les confrontations récentes entre l’Angleterre et l’Écosse ont été des affaires serrées, et l’Écosse a eu raison de ses anciens ennemis lors des deux dernières rencontres à Twickenham. L’Angleterre sera prête à faire une déclaration sous Borthwick samedi et elle entrera dans le match en tant que favorite. Jusqu’à il y a quelques années, l’Angleterre aurait toujours eu le meilleur sur l’Ecosse à Twickenham, et Borthwick voudra commencer sa nouvelle ère en y remédiant. Une marge gagnante de 6-10 points à 11/4 est un botté de dégagement de bonne valeur.

Ollie-Hassell Collins – Buteur à tout moment (13/10)

Ollie-Hassell Collins fera ses débuts complets lors de la confrontation de la Calcutta Cup ce week-end, et tous les yeux seront rivés sur la star irlandaise de Londres. Bort, qui a fait l’éloge de Collins dans la préparation de ce match, soulignant son rythme et sa puissance et le désignant comme une véritable menace contre les Écossais. Collins voudra faire ses preuves après avoir échoué à entrer dans l’équipe sous l’ancien manager, Eddie Jones. Des débuts impressionnants feront de lui un homme clé dans l’équipe de Borthwick à l’avenir, et avec une Coupe du monde à l’horizon, il sera prêt à faire ses preuves. En désaccord de 13/10 avec Bet365 pour marquer à tout moment, il est un cri fantastique. Vous pouvez également prendre un botté de dégagement sur lui à 17/2 pour le buteur du premier ou du dernier essai.

Total des points Moins de 37 ans au 13/5

Le match de samedi promet d’être une affaire méfiante avec beaucoup de variables intéressantes. Borthwick cherchera à montrer son approche du rôle de l’Angleterre, tandis que l’Écosse voudra remporter une troisième Calcutta Cup. En tant que tel, un jeu à faible score pourrait être sur les cartes, aucun des deux ne voulant trop en dire lors de leur match d’ouverture. Cela aurait payé lors des trois dernières rencontres entre les deux équipes, et à 13/5, cela pourrait s’avérer être un bon pari.

Comment regarder Angleterre vs Ecosse

Emplacement : Stade de Twickenham, Londres.

: Stade de Twickenham, Londres. Date et l’heure: 4 février, 16:45

4 février, 16:45 Comment regarder : ITV et ITVX

