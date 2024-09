Pronostic Colgate vs Akron College Football Picks 14/09/24

Akron (0-2) contre Colgate (0-0)





Infos sur le match : samedi 14 septembre 2024 à 18h00 (InfoCision Stadium-Summa Field) Cotes de paris : Akron -14,5 / Colgate +14,5 — Plus/Moins : 43,5 Cliquez ici pour les dernières cotes

Les Colgate Raiders et les Akron Zips se rencontrent samedi lors de la troisième semaine de football universitaire au stade InfoCision. Voici une prédiction Colgate vs Akron. Cet article comprendra un pronostic Colgate vs Akron.

Aperçu des paris sur les Colgate Raiders

Les Raiders de Colgate ont perdu contre Maine et Villanova, et ils affronteront ensuite Cornell. Les Raiders de Colgate espèrent éviter deux débuts de saison consécutifs à 0-3. Michael Brescia complète 55,9 % de ses passes pour 314 yards, 0 touchdown et 1 interception. Brady Hutchison et Treyvhon Saunders ont cumulé 177 yards de réception sur 17 réceptions, tandis que Winston Moore a 4 réceptions.

Le jeu au sol des Raiders de Colgate tourne en moyenne à 107,5 yards par match, et Brescia mène la danse avec 118 yards et 1 touchdown. Défensivement, Colgate concède 22,5 points et 337,5 yards par match. Cole Kozlowski mène les Raiders de Colgate avec 21 plaquages, Andrew Taddeo a 1,5 sacks et Kaleb Alexander a 1 déviation de passe.

Aperçu des paris sur Akron Zips Les Akron Zips ont perdu contre Ohio State et Rutgers, et ils affronteront ensuite la Caroline du Sud. Les Akron Zips n’ont pas commencé la saison avec un bilan de 0-3 depuis la saison 2020. Ben Finley complète 48,9 % de ses passes pour 191 yards, 1 touchdown et 2 interceptions. Jake Newell et Adrian Norton ont cumulé 114 yards de réception et 1 touchdown, tandis que Bobby Golden a 4 réceptions. Le jeu au sol des Akron Zips tourne en moyenne à 101,5 yards par match, et Jordon Simmons mène la danse avec 111 yards et 1 touchdown. Défensivement, Akron concède 50,5 points et 459,5 yards par match. Antavious Fish mène les Akron Zips avec 15 plaquages, Devonte Golden-Nelson a 3 déviations de passe et Daymon David a 1 interception. Pourquoi les Akron Zips vont gagner Akron a remporté chacun de ses trois derniers matchs à domicile contre des adversaires hors conférence. Faits sur le total des points Quatre des cinq derniers matchs à domicile d’Akron contre des équipes non-FBS sont passés SOUS la ligne des points totaux. Faits sur les confrontations et la ligue Akron se classe 122e parmi les équipes FBS pour les yards autorisés par match cette saison (459,5).

Akron se classe 123e parmi les équipes FBS pour les yards de passe par match cette saison (140,5). Pronostic Colgate vs Akron Les Akron Zips sont évidemment l’équipe la plus talentueuse à ce poste, et il est difficile de justifier une équipe des Colgate Raiders qui n’a pas bien joué contre la concurrence FCS. Cependant, cette ligne est un peu épaisse pour une équipe d’Akron au mieux inférieure à la moyenne, quelle que soit la concurrence. Akron est également 1-6-1 ATS lors de ses 8 derniers matchs en tant que favori à deux chiffres. Deux de ces couvertures ratées étaient des défaites pures et simples. Colgate a un quart-arrière à double menace, et cela pourrait causer des problèmes à cette défense d’Akron qui a été entaillée en deux matchs. Ce n’est pas un match que je toucherais personnellement, mais donnez-moi Colgate et les points si vous êtes obligé de choisir.

Le choix dans cet article est l’opinion de l’auteur, pas un consensus du site PickDawgz.