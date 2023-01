Pronostic Celtics contre Hornets et cotes pour le lundi 16 janvier

Les Boston Celtics sont l’une des équipes les plus chaudes de la NBA en ce moment, remportant six matchs consécutifs pour construire leur avance sur le meilleur record de la Conférence Est et de la ligue.

Boston a un décalage le Martin Luther King Jr. Day, car ils affrontent la pire équipe de l’Est, les Charlotte Hornets, qui n’ont que 11 victoires cette saison.

Charlotte a perdu contre Boston par 14 points samedi, malgré le fait que les Celtics aient joué sans l’ailier All-Star Jaylen Brown dans ce match. Malcolm Brogdon (30 points) a vraiment aidé Boston avec un gros match hors du banc.

Les Celtics n’auront peut-être plus Brown lundi, mais les Hornets sont également susceptibles de perdre quelques joueurs clés à Kelly Oubre Jr. et Gordon Hayward.

Jayson Tatum et les Celtics ont été dominants tout au long de la saison, même sur la route, affichant un dossier de 15-7 loin de TD Garden.

Voici un aperçu des cotes de ce jeu et de mon meilleur:

Celtics vs Hornets cotes, propagation et total

Prédiction et choix des Celtics contre les Hornets

Ce qui peut être la chose la plus impressionnante à propos du départ de Boston, c’est que l’équipe a le troisième meilleur record de la NBA contre l’écart malgré le fait qu’elle a joué de nombreux matchs en tant que grands favoris.

Ce nombre baisse un peu en tant que favoris de la route (Boston a une fiche de 10-10 contre l’écart à cet endroit), mais j’aime toujours les Celtics dans ce match.

Charlotte n’a pas pu suivre Boston après avoir mené tôt samedi, et les Hornets sont un épouvantable 4-10 contre l’écart en tant que chiens à domicile cette saison.

Les Hornets sont destinés à la loterie, se classant bon dernier de la NBA au classement offensif et 27e au classement net. Boston, en revanche, est n ° 1 dans ces deux catégories.

Si Brown s’adapte, les Celtics vont rouler, donc j’aime sauter sur cette ligne tôt quand elle est encore à deux chiffres.

—

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.