Pronostic Athlétisme vs Mariners et cotes pour le mardi 23 mai

Cela a été une longue saison de séquences de défaites et les Oakland Athletics se lancent déjà dans une autre. Hier soir, ils sont tombés contre les Mariners de Seattle, 11-2, leur cinquième défaite consécutive qui les laisse à 10-39. C’est le pire record de la MLB et les A’s sont encore de grands outsiders sur la route à Seattle ce soir.

Marco Gonzales fera le départ pour les Mariners ce soir, son neuvième de la saison. Gonzales a une fiche de 3-1, mais avec une MPM de 6,10. Les A contrecarreront avec Luis Medina qui a une MPM de 6,88 et une fiche de 0-2 en trois départs.

Voici les cotes pour le match 2 entre les A et les Mariners à Seattle :

Cotes Athlétisme contre Mariners, ligne de course et total

Prédiction et choix Athlétisme vs Mariners

Les A d’Oakland ne sont pas une bonne équipe, mais ils font plutôt bien une chose en particulier, frapper les lanceurs gauchers. Gonzales n’est pas non plus un lanceur gaucher particulièrement bon, donc les A pourraient être prêts à avoir une grosse effusion offensive. Brent Rooker mène la charge pour cette formation, peu importe qui est sur le monticule, mais surtout contre les gauchers. Il a un OPS de 1,108 contre les gauchers avec cinq circuits et il frappe 0,318.

Rooker n’est pas seul parce que Jesus Aguilar a un .995 OPS contre les gauchers dans le même nombre d’attaques au bâton que Rooker avec un seul coup de circuit de moins, 4. Aguilar frappe également .318 et monte sur la base à un clip de plus de .400 . Esteury Ruiz a le plus de coups contre les gauchers et frappe .327 avec cinq doubles, un home run et un .866 OPS. En équipe, les A sont 14e en OPS contre les gauchers et cinquièmes en circuits.

Ce n’est jamais une bonne idée de parier sur une équipe qui n’a que 10 victoires fin mai, mais je pense que ce soir est le moment idéal pour le faire. Leur lancer peut-il tenir le coup ? Probablement pas, mais à près de +200 cotes, j’aime les A comme outsider ce soir.

