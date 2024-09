Pronostic Arizona State Sun Devils vs Texas State Bobcats, pronostics de football universitaire du 12/09/2024, meilleurs paris et cotes

Jeu: Les Sun Devils de l’État de l’Arizona contre les Bobcats de l’État du Texas

Date: Jeudi 12 septembre 2024

Emplacement: Stade Bobcat à San Marcos, Texas

TV: ESPN

Cotes/écart de points : Lynx roux (+2,0)

Total/Plus-Moins : 58,5

Les Bobcats de l’État du Texas (2-0) accueillent les Sun Devils de l’État de l’Arizona (2-0) au Bobcat Stadium le jeudi 12 septembre 2024. L’État du Texas ouvre ce match en tant qu’outsider de 2,0 points. Le over/under est de 58,5.

Les Sun Devils de l’Arizona State se présentent à ce match avec un bilan de 2-0 cette année. Lors de leur dernier match, les Sun Devils ont affronté les Bulldogs de l’État du Mississippi et ont remporté la victoire sur le score de 30-23. Au sol, les Sun Devils ont concédé 24 yards sur 27 tentatives, ce qui représente une moyenne de 0,9 yard par course concédée. L’Arizona State a concédé 18 passes complétées sur 28 tentatives pour un total de 268 yards et un pourcentage de passes complétées de 64,3 %. Dans le match, ils ont couru 77 jeux, ce qui leur a donné 415 yards. Les Sun Devils de l’État de l’Arizona ont couru avec le ballon un total de 57 fois et ont accumulé 346 yards, ce qui leur a valu une moyenne de 6,1 yards par tentative.

Les Sun Devils ont gagné 914 yards au total cette saison. En termes de touchdowns, Arizona State a réussi 2 touchdowns dans les airs et 4 touchdowns au sol. Ils n’ont pas encore perdu le ballon. Arizona State a accumulé 53 1st downs en tant qu’unité, et ils ont commis 13 infractions pour 115 yards. Offensivement, ils ont une moyenne de 293,5 yards au sol, ce qui place cette équipe à la 7e place de la Division 1. En termes de points marqués, les Sun Devils d’Arizona State ont une moyenne de 39,0 points par match.

Les Sun Devils occupent la 47e place du classement national en ce qui concerne la défense d’équipe, concédant 15,0 points par match. Les équipes adverses courent en moyenne 1,1 verge par passe et 32,0 verges au sol par match au cours de la saison. Au cours de cette campagne, ils ont concédé 64 verges au sol en 2 matchs. En termes de verges par la passe, les Sun Devils ont concédé 346 verges, ce qui les place au 55e rang de la Division 1. Ils ont concédé 173,0 verges par match via la passe ainsi qu’un pourcentage de réussite de 58,3 %. Au cours de la saison, ils concèdent 205,0 verges par match, ce qui les place au 13e rang de la Division 1. Ils ont concédé 3 touchés via la passe et 1 touché via le jeu au sol.

Les Bobcats abordent cette rencontre avec un bilan de 2-0 cette saison. Lors de leur dernière apparition sur le terrain, les Bobcats sont rentrés chez eux victorieux avec un score de 49-10 contre les Roadrunners de l’UTSA. Les Bobcats ont terminé avec 504 yards en 72 courses (7,0 yards par jeu). Texas State a couru le ballon pour 4,3 yards par tentative, terminant le match avec 195 yards sur 45 courses. Texas State a concédé 30 tentatives de course pour 82 yards (2,7 yards par course). La défense des Bobcats contre la passe a accordé un pourcentage de complétion de 48,0 %, cédant 252 yards sur 24 passes pour 50.

En ce qui concerne les points inscrits au tableau, les Bobcats occupent la 30e place du pays, avec une moyenne de 41,5 points par match. Les Bobcats de Texas State ont une moyenne de 495,0 yards par match, ce qui les place au 26e rang du pays. L’attaque de Texas State a 175 yards de pénalités sur 19 infractions, ce qui les place au 12e rang du pays en termes d’aide à l’opposition. Ils ont lancé 2 interceptions tout en concédant 1 fumble et ils ont enregistré 56 premiers essais. Pour l’année jusqu’à présent, les Bobcats ont gagné 582 yards de passe ainsi qu’une moyenne de 291,0 yards de passe par match, ce qui les classe au 34e rang du football universitaire. Ils maintiennent une moyenne de 204,0 yards de course par match et ont couru pour 408 yards au total.

Texas State a concédé un total de 133 yards au sol (66,5 yards par match) et 1 touchdown par la course pour la campagne. Ils ont concédé 3 touchdowns par la passe en plus de 244,5 yards par sortie, ce qui les place au 100e rang du pays. Ils ont 1 fumble et 1 interception sur la saison. La défense des Bobcats a participé à 143 actions, les classant 110e au football universitaire. Les Bobcats concèdent 18,5 points par match, ce qui les place au 66e rang en D-1. Dans l’ensemble, ils ont concédé 37 points au total.

Qui gagnera le match de football universitaire Sun Devils/Bobcats de ce soir contre la propagation ?

Le choix de Tony : prenez les Sun Devils -2.0

