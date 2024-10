prompt Café / SAISA STUDIO

© studio kobou

100 m²



2024



Photographies



Architectes principaux :



Junsu Lee



© studio kobou

Description textuelle fournie par les architectes. Le café appelé Prompt est un café avec une petite nature en centre-ville. Pour contenir la nature extérieure, nous devions bien nous fondre dans l’espace intérieur et avions l’intention de créer un espace confortable et relaxant. Ainsi, lors de la conception de l’aménagement de l’espace, la table et les meubles ont été disposés de manière à ce que le regard puisse être dirigé vers l’extérieur.

© studio kobou

Plan

© studio kobou

© studio kobou

Lors de la conception de la façade, afin de contenir les objets naturels à l’extérieur, le matériau de finition a été appliqué sur l’ensemble du verre. Il était difficile à utiliser dans le processus de construction. L’espace de l’invite était constitué d’un matériau de finition en bois appelé placage, et la surface globale était finie avec de la peinture blanc cassé.

© studio kobou

© studio kobou

En utilisant les propriétés physiques du métal en acier inoxydable, le point médian a été donné : finition chaude bois et blanc cassé et finition métal froid. Le sol est fait d’un matériau de finition fin appelé micro-ciment, et le sol est également en blanc cassé. J’ai utilisé des tons clairs. Pour construire un espace qui attire la nature, il ne doit y avoir aucun sentiment d’hétérogénéité entre l’intérieur et l’extérieur.

© studio kobou

© studio kobou

Au milieu de l’espace, une chaise intégrée a été réalisée pour créer un espace dont on pouvait profiter au centre du café, et un fil de cuivre a été réalisé pour regarder par la fenêtre. Par contre, j’ai réalisé une table de groupe et j’ai prévu d’aménager un autre espace cosy en réalisant un plafond. J’ai fabriqué une enceinte de production et une étagère et je lui ai attribué des points.