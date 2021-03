Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a souligné les priorités urgentes de la politique étrangère américaine, arguant que la prospérité américaine dans son pays dépend du leadership mondial, de la promotion de la démocratie et de la protection de l’ordre mondial contre la Chine.

Dans un discours prononcé mercredi – le premier depuis son entrée en fonction il y a cinq semaines – Blinken a énuméré les huit problèmes les plus urgents que le département d’État envisage de résoudre, notant qu’ils sont liés aux priorités de politique intérieure de l’administration Biden.

Premièrement, l’administration Biden veut arrêter la pandémie de Covid-19 et «Créer la sécurité sanitaire mondiale», puisque « Aucun de nous ne sera vraiment en sécurité tant que la majorité du monde ne sera pas immunisée », Blinken a expliqué.

La deuxième priorité est d’inverser la crise économique intérieure et «Bâtir une économie mondiale plus stable et plus inclusive.» À ce stade, Blinken a plus ou moins désavoué l’engagement précédent des démocrates en faveur du libre-échange, affirmant que les États-Unis doivent «Se battre pour tous les emplois américains» et empêcher les pays de voler les inventions américaines ou de manipuler leurs devises. Si cela ressemble au populisme économique de l’administration Trump, en particulier envers la Chine, c’est parce que c’est le cas.

Blinken a rapidement basculé vers le troisième point: la nécessité de «Renouveler la démocratie» qui est menacée dans le monde entier ainsi que chez nous.

«Renforcer notre démocratie est un impératif de politique étrangère», car ne pas le faire aide la Russie et la Chine « Semer le doute » à propos de ses points forts, a soutenu Blinken. Il a également souligné « rampant”Désinformation, «Racisme structurel et inégalités» et «Siège violent du Capitole» le 6 janvier.

Une démocratie américaine forte aura une légitimité pour «Défendre la démocratie dans le monde pour les années à venir», Blinken a dit, ce qui est nécessaire parce que «Les démocraties fortes sont plus stables, plus ouvertes, de meilleurs partenaires pour nous, plus attachées aux droits de l’homme, moins sujettes aux conflits et des marchés plus fiables pour nos biens et services.»

Quant à la façon dont le département d’État a l’intention de le faire, Blinken a cité la ligne préférée de Biden sur le «Puissance de notre exemple», mais il a également désavoué le changement de régime violent comme quelque chose qui n’a pas fonctionné et a donné «La promotion de la démocratie est une mauvaise réputation.»

Nous ne favoriserons pas la démocratie par des interventions militaires coûteuses ou en tentant de renverser des régimes autoritaires par la force.

C’est intéressant, car Blinken était l’un des partisans de l’invasion de l’Irak en 2003 lorsqu’il travaillait en tant que directeur du personnel des démocrates au Comité des relations étrangères du Sénat, présidé par le sénateur de l’époque Joe Biden.

Il convient également de noter que Blinken venait de rencontrer Juan Guaido, que l’administration américaine précédente avait tenté d’installer comme président du Venezuela, et avait exprimé son soutien à ce qui est effectivement un programme de changement de régime à Caracas.

La seule différence entre le Jabba impérial le Hutt Mike Pompeo et Antony Blinken est la rhétorique Tous les deux:

-Reconnaître la marionnette du coup d’État non élue Guaidó

-des sanctions pour meurtres de masse

-accuser faussement la Chine de "génocide"

-pousser la guerre froide sur la Russie

-amour de l’apartheid Israël

Pivotant vers des problèmes internes, la quatrième priorité de Blinken était de créer un «Système d’immigration humain et efficace» pour les États-Unis, un «Pays d’immigrants» qui doit aborder « causes profondes » des raisons pour lesquelles les caravanes d’Amérique centrale se déplacent vers le nord tout en accueillant les plus vulnérables.

La cinquième priorité de Blinken est de « Revitaliser les liens » avec des alliés et des partenaires, le « Multiplicateurs de force » de l’influence américaine à l’étranger. Bien que la nuance de ses remarques ici semble désavouer le mépris présumé de l’administration précédente pour ces alliances, il a fait écho à l’argument de l’ère Trump selon lequel les États-Unis ne devraient pas assumer seuls les fardeaux et que d’autres doivent faire leur part.

Aussi sur rt.com Les États-Unis giflent les responsables saoudiens avec des interdictions d’entrée pour « abus de dissidents », saluent toujours le « partenariat durable » avec Riyad

Les sixième et septième priorités impliquaient de défendre les questions de changement climatique et « énergie verte » au niveau mondial et en assurant le leadership des États-Unis en matière de technologie, en «Garde-corps» pour protéger la démocratie contre des menaces comme le piratage de SolarWinds.

Blinken a sauvé le «Plus grand défi géopolitique du 21ème» siècle pour la fin, disant que les États-Unis doivent traiter avec la Chine parce que c’est la «Seul pays doté de la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour remettre sérieusement en question le système international stable et ouvert – toutes les règles, valeurs et relations qui font que le monde fonctionne comme nous le souhaitons, car il sert en fin de compte les intérêts et reflète les valeurs du peuple américain.

Notre relation avec la Chine sera compétitive quand elle le devrait, collaborative quand elle peut l’être et contradictoire quand elle doit l’être.

Washington doit traiter avec Pékin « À partir d’une position de force, » y compris la défense des valeurs américaines telles que les droits de l’homme, a déclaré Blinken.

Aussi sur rt.com L’Australie paie désormais le prix économique de son hostilité envers la Chine et de sa loyauté servile envers les États-Unis

La raison pour laquelle tant de ces priorités sont à la fois étrangères et nationales, a fait valoir Blinken, est que les distinctions entre elles ont «Tombé» et les États-Unis «Le renouveau intérieur et notre force dans le monde sont complètement liés.»

L’Amérique doit diriger le monde parce que « Que cela nous plaise ou non, le monde ne s’organise pas », dit-il au début du discours. Si les États-Unis ne sont pas en tête, les autres pays interviennent « Mais pas de manière à promouvoir nos intérêts et nos valeurs » ou personne ne le fait, «Et puis nous obtenons le chaos et tous les dangers que cela crée.»

Le même argument a récemment été avancé par Robert Kagan, époux de Victoria Nuland – qui a été nommé adjoint aux affaires politiques de Blinken – et co-auteur du tristement célèbre néoconservateur «Hégémonie mondiale bienveillante» plate-forme du milieu des années 1990.

Cependant, Blinken a également défendu les points de discussion néolibéraux, tels que l’efficacité de la diplomatie américaine «Dépend dans une large mesure de la force de nos militaires» et que les démocraties sont intrinsèquement pacifiques.

Les deux ont été défendus dans les années 1990 par le chroniqueur du New York Times Thomas Friedman – qui a plaisanté une fois « McDonalds ne peut pas prospérer sans McDonnell Douglas » le fabricant du jet F-15 racheté depuis par Boeing.

