Promotions, embauches, réalisations et actualités de l’entreprise

Voici un aperçu des promotions, des embauches, des déménageurs et des acteurs de l’actualité sur la scène économique de la région de Memphis :

Méthodiste Le Bonheur Healthcare a ajouté un nouveau oncologue chirurgical du sein avec l’embauche de Mélanie Crutchfield Whitten. Elle a rejoint son Institut méthodiste du cancer à Midtown. Elle exercera également dans les centres méthodistes complets du sein de Midtown et de Germantown. Crutchfield Whitten est un chirurgien général certifié. Elle a complété une bourse en oncologie chirurgicale du sein à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud et au Hoag Memorial Hospital. Avant de rejoindre Methodist, elle était oncologue en chirurgie mammaire chez Emory Healthcare.

Lehman-Roberts et sa société sœur Pierre et gravier de Memphis a annoncé des promotions de trois employés. Daniel Barajas a été élevé au grade de chef d’équipe, Chasseur Franklin au contremaître de l’équipe de pavage et Kelvin Wright à l’ingénieur de terrain.

Barajas se concentrera sur la compréhension des mesures DOT et des directives de contrôle qualité tout en maintenant les normes de sécurité et en respectant les délais de construction. Il dirigera, enseignera et gérera également tous les membres de l’équipe sur place tout en supervisant les sous-traitants et l’équipement. Il travaille dans l’entreprise depuis début 2020.

Franklin, dans l’entreprise depuis 2013, supervisera tous les membres de l’équipe sur place, les sous-traitants et l’équipement. Il comprendra et respectera pleinement les mesures du DOT, les directives de contrôle qualité et les protocoles de sécurité de l’entreprise.

Wright sera impliqué dans la supervision du projet, la planification, la communication avec les entrepreneurs et sous-traitants et le suivi des quantités. Auparavant, il a servi l’entreprise à titre de contremaître en asphaltage pendant plus de 10 ans.

Hôpital de soins réparateurs Baptist Memorial a embauché Marc Kelly en tant que directeur général et Latarsha Triplett en tant que directrice des soins infirmiers. Baptist Restorative Care est l’hôpital de soins aigus de longue durée au sein du Baptist Memorial Hospital de Memphis et traite les patients qui nécessitent un niveau plus élevé de soins continus sur une période prolongée.

Kelly possède plus de 25 ans d’expérience en administration hospitalière, dont 15 ans de spécialisation dans les hôpitaux de soins de longue durée. Kelly a récemment occupé le poste de PDG du Regional One Health Extended Care Hospital.

Triplett a plus de 26 ans d’expérience en soins infirmiers, ayant auparavant occupé le poste de responsable de l’observation, de la relève et du développement du personnel infirmier au Baptist Memorial Hospital-DeSoto. Elle est également instructrice clinique adjointe à la Colorado Technical University.

Boulanger Donelson Avocats Carmalita « CC » Carletos-Drayton et Marie Wu Tullis ont été nommés par Lawyers of Color sur des listes honorant les avocats à travers les États-Unis qui se montrent prometteurs dans leur carrière et démontrent un engagement ferme à faire progresser la diversité dans la profession juridique. Lawyers of Color est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la diversité dans la profession juridique et à l’avancement de la démocratie et de l’égalité dans les communautés marginalisées. Il a nommé Drayton sur sa première liste Wonderful Women, qui récompense les avocates dynamiques, et a nommé Tullis sur sa Hot List annuelle, qui récompense les avocates de niveau junior et intermédiaire.

Drayton, actionnaire et membre du conseil d’administration, représente des entités gouvernementales et des sociétés qui interagissent avec des entités gouvernementales. En tant que membre des équipes immobilières et environnementales du cabinet, elle se concentre sur les transactions immobilières commerciales impliquant des entités gouvernementales, les questions d’utilisation des terres et de zonage, les questions de développement économique liées à PILOT et les incitations gouvernementales locales et étatiques. Elle est diplômée de la Thurgood Marshall School of Law.

Tullis, également actionnaire, a une pratique diversifiée en matière de litige et de conseil, traitant des litiges contractuels, des litiges en matière de responsabilité fiscale, des litiges en matière de responsabilité du fait des produits et des questions de travail et d’emploi pour les institutions financières, les entités de soins de santé, les compagnies d’assurance et les entreprises.

REMARQUABLE

Collège de Rhodes fait partie de l’un des classements les plus récents du magazine Forbes : les meilleurs petits employeurs d’Amérique. Forbes s’est associé à la société d’études de marché Statista pour enquêter sur les travailleurs des entreprises comptant entre 200 et 1 000 employés. Seules 300 institutions, sur un pool initial de 10 000 entreprises à l’échelle nationale, figuraient sur la liste inaugurale publiée en juillet. Les outils d’enquête comprenaient une évaluation anonyme des employés, des sites Web liés à l’emploi et une analyse des sites Web d’information et des médias sociaux.

— Compilé par Daniel Ginsburg

