Voici un aperçu des promotions, des embauches, des déménageurs et des acteurs de l’actualité sur la scène économique de la région de Memphis :

Petra Wattigney État a été promu directeur de clinique à Centre Harwood. Elle était auparavant analyste du comportement certifiée par le conseil d’administration de Harwood. Staten travaillera avec le directeur de la clinique du centre et contribuera à répondre aux besoins sur place et hors site de la clinique en prenant en charge une charge partielle de clients, en fournissant un soutien en classe et en matière d’horaires, ainsi qu’en développant l’équipe de techniciens en comportement agréés.

Dr Quin Throckmorton et Dr Tyler Brolintous deux chirurgiens orthopédistes de la Campbell Clinic, ont remporté le prestigieux Neer Award pour la deuxième fois, après l’avoir remporté pour la première fois en 2016. Le prix est décerné chaque année par le Fondation américaine des chirurgiens de l’épaule et du coude (ASES) pour des recherches exceptionnelles sur l’épaule et le coude. L’ASES est une société composée des meilleurs chirurgiens orthopédistes nationaux et internationaux spécialisés dans la chirurgie de l’épaule et du coude. L’équipe a remporté le prix Neer de science fondamentale pour ses travaux sur les schémas d’activation musculaire après une arthroplastie inversée de l’épaule.

Régionale Une seule santé choisi Jason Gerrard en tant que directeur médical de son programme d’échographie focalisée. Le programme traite les patients avec des ultrasons focalisés guidés par IRM, une technologie sans incision qui traite les tremblements essentiels et la maladie de Parkinson à dominante tremblements. Il a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de l’Arizona à Tucson et a effectué sa résidence en neurochirurgie à Harvard, suivie d’une bourse de recherche en chirurgie de l’épilepsie à la faculté de médecine de l’Université de Yale. Gerrard est également neurochirurgien fonctionnel à la clinique Semmes Murphey. Avant de venir à Memphis, il était directeur de la neurochirurgie fonctionnelle et des neurotraumatismes à la Yale School of Medicine et à l’hôpital Yale New Haven.

Banque commerciale et société de fiducie ajoutée Wesley Minton, un agent de crédit hypothécaire, à son équipe de Memphis. Il possède 24 ans d’expérience dans le secteur hypothécaire. Minton a rejoint l’entreprise après avoir travaillé chez Wells Fargo Home Mortgage, où il a occupé le poste de directeur des ventes pour la division hypothécaire. Ses domaines d’expertise comprennent l’achat de maisons et le refinancement de prêts hypothécaires conventionnels et VA.

REMARQUABLE

Collège de Rhodesla plus récente reconnaissance vient de la plateforme de recherche universitaire Collège Rover, qui l’a désigné n°2 sur sa liste des « plus beaux campus universitaires des États-Unis ». Pour arriver au classement, une équipe de College Rover a examiné les pages Yelp et TripAdvisor des 10 meilleurs collèges de chaque État, puis a analysé le nombre. des avis utilisant le mot « magnifique ». Ils ont ensuite comparé ce chiffre au nombre total d’évaluations sur les campus.

Communauté de retraite de Trézévant a reçu un prix d’excellence en soins spirituels de Réseau d’aumônerie des soins de santé (HCCN), un organisme de santé à but non lucratif qui aide les personnes confrontées à la détresse de la maladie et de la souffrance à trouver du réconfort et du sens. Le prix d’excellence en soins spirituels signifie que Trezevant répond aux besoins spirituels et religieux grâce aux meilleures pratiques en matière de soins spirituels.

CodeCrewune organisation à but non lucratif qui permet aux enfants et aux adultes de devenir des innovateurs et des leaders technologiques, a annoncé l’équipe de Kennedy Jefferson, Alan Ji, Naomi Leverette et Kennedi Stewart en tant que gagnants du neuvième Hackathon annuel, le populaire concours de création d’applications, qui s’est déroulé du 3 au 5 août au FedEx Institute of Technology de Memphis. Le Hackathon est destiné à inspirer le travail d’équipe et l’engagement civique des étudiants, et cette année, les participants ont utilisé leurs compétences en informatique pour créer des applications mobiles mêlant l’intelligence artificielle (IA) à leurs passions pour avoir un impact positif dans le monde entier. Jefferson et Leverette sont en septième année, Ji est en onzième et Stewart est en douzième. Ils ont créé une application qui simplifie et favorise le recyclage en utilisant l’IA pour identifier visuellement les déchets, puis recommandent de manière unique la manière la plus écologique de recycler chaque article. Les gagnants, tous Memphiens, ont désormais la possibilité de soumettre leur candidature gagnante au Congressional App Challenge.

— Compilé par Daniel Ginsburg

