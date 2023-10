Promotions, embauches, réalisations et actualités de l’entreprise

Voici un aperçu des promotions, des embauches, des déménageurs et des acteurs de l’actualité sur la scène commerciale de la région de Memphis.:

Ernest Stricklandprésident-directeur général de la Black Business Association of Memphis, a été élu au conseil d’administration de la Association des dirigeants de chambres de commerce (ACCE), une association basée à Alexandria, en Virginie, qui regroupe plus de 9 000 professionnels qui travaillent pour et avec plus de 1 600 chambres de commerce. L’ACCE soutient et forme des professionnels de chambre pour diriger les entreprises et leurs communautés.

Université Freed-Hardeman Le président David R. Shannon a récemment annoncé la nomination de Dave Clouse, auparavant vice-président pour l’engagement communautaire, en tant que vice-président senior de la FHU. Il est un ancien élève de la FHU depuis 1987 et est désormais chargé de diriger la gestion des inscriptions, le marketing et l’avancement, ainsi que de fournir un soutien supplémentaire au conseil d’administration et au président. Clouse est titulaire d’une maîtrise en leadership stratégique de l’Université de Memphis.

Jesse Sias a été nommé directeur exécutif de Les fermes de la gare Bailey. Il possède 25 ans d’expérience dans l’exploitation et la gestion de résidences pour personnes âgées. Avant de rejoindre The Farms, Sias a occupé des postes de direction dans des communautés de retraite à but non lucratif au Texas et dans l’Indiana. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des soins de santé de l’Université de Houston et est administrateur agréé de foyer de soins.

Innover Memphis embauché Nikki Dildine en tant que gestionnaire du programme scolaire pour les options de déplacement. L’objectif de l’initiative Commute Options Schools Program est de changer la façon dont les communautés scolaires se déplacent, avec des avantages tels que des enfants en meilleure santé, un environnement plus propre et des économies pour les familles. Sous sa direction, l’équipe Commute Options proposera des événements et des opportunités d’engagement aux écoles dans le but de passer des déplacements domicile-travail seuls en voiture à l’utilisation des transports en commun, de la marche, du vélo et du covoiturage.

Professionnel de l’immobilier de quatrième génération Quartier Walthal IV a récemment rejoint Marx-Bensdorf AGENTS IMMOBILIERS en tant qu’associé. Il a obtenu son baccalauréat en marketing de l’Université du Mississippi.

Hôpital de recherche pour enfants St. Jude récemment annoncé Sarah Currie a été nommé directeur général des soins infirmiers et vice-président principal à l’issue d’une recherche approfondie à l’échelle nationale. Elle dirigera le programme de soins infirmiers reconnu par Magnet, la plus haute désignation qu’un hôpital puisse recevoir en matière de soins infirmiers. Elle supervisera également le programme de résidence en soins infirmiers de l’établissement, un programme de transition de pratique accrédité qui permet aux nouveaux diplômés en soins infirmiers de rejoindre le programme avant d’être agréés et de se renseigner sur les différents domaines de soins aux patients avant de choisir une spécialité. Currie travaillait auparavant au Children’s Wisconsin à Milwaukee, un hôpital de soins pédiatriques aigus où elle travaillait depuis 2019 en tant que directrice exécutive de la gamme de services périnatals et néonatals, de la nutrition clinique et des systèmes de dotation en personnel hospitalier. Elle a travaillé au Children’s Wisconsin pendant 21 ans.

REMARQUABLE

Pour la troisième année consécutive, le Boulanger Donelson un cabinet d’avocats a été nommé pour Loi BloombergListe annuelle du cadre de diversité, d’équité et d’inclusion. Le cabinet est l’un des 55 cabinets d’avocats basés aux États-Unis reconnus pour son niveau de divulgation des paramètres liés à la diversité et ses performances distinguées par rapport à six piliers fondamentaux : démographie, leadership et vivier de talents, recrutement et rétention, innovation et stratégie commerciales, marketing et diversité. et l’inclusion dans la communauté. La performance de l’entreprise a été évaluée à l’aide de plus de 85 indicateurs, chacun associé à l’un des six piliers fondamentaux du cadre.

Le 3 août, les avocats de Chatham Gilder Howell Pittman réunis alors que le cabinet inaugurait ses bureaux nouvellement agrandis et célébrait la carrière de Randy Garner. La ville de Hernando a également publié une proclamation désignant cette date comme « Journée Randy Garner ». Avocat de Hernando depuis plus de 55 ans, Garner a commencé sa pratique en 1967 en rejoignant le cabinet initialement fondé par son père, Boyce Lee Garner. Avec sa création remontant à 1942, Garner & Garner était le cabinet d’avocats du comté de DeSoto le plus ancien de l’histoire avant que la société ne fusionne avec Chatham Gilder Howell Pittman en 2021. Garner a obtenu son diplôme en droit de l’école de l’Université du Mississippi.

— Compilé par Daniel Ginsburg

Envoyez des informations et des photos par courrier électronique au format JPEG, d’une taille d’au moins 1 Mo, pour que les personnes en affaires de Memphis puissent[email protected].