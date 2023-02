Promotion et relégation en MLS ? Don Garber sur le sujet

La promotion et la relégation en MLS sont un sujet très débattu dans les cercles de football américains depuis des années. Les fans et les experts s’engagent presque quotidiennement sur les réseaux sociaux dans un va-et-vient apparemment sans fin. Mais qu’est-ce que le grand patron de la MLS, le commissaire Don Garber, a à dire sur le sujet ?

Ancien dirigeant de la NFL, Garber est Commish à la MLS depuis août 1999. Son premier mandat a vu la ligue passer de 12 à 10 équipes, mais au milieu des années 2000, une tendance à la hausse a commencé qui se poursuit aujourd’hui. Des stades spécifiques au football ont été construits à travers le pays et la ligue comptera bientôt 30 équipes. Mais qu’en est-il du jeu lui-même sous son mandat?

Peu de temps après qu’il ait pris les rênes en 1999, la ligue a abandonné la fusillade de style hockey et le compte à rebours. En 2004, en se débarrassant complètement des prolongations dans les matchs de la saison régulière, Garber a déclaré dans un communiqué de presse : « Cette décision reflète notre volonté de continuer à nous aligner sur le jeu mondial… »

Alors que la ligue se stabilisait et se développait dans la seconde moitié de la première décennie des années 2000, un sujet, un élément principal du « jeu mondial », revenait sans cesse : « Quand, si jamais, la MLS adoptera-t-elle la promotion et la relégation ? » Pour sa part, tout en appréciant parfois le concept avec diplomatie, Garber a été assez constant au fil des ans.

«Je pense que ce serait une chose excitante pour nous de pouvoir réaliser. Mais…”

Les premiers commentaires du leader de la ligue semblaient relativement optimistes quant à l’inclusion éventuelle de la promotion et de la relégation, mais s’accompagnaient toujours de la mise en garde d’être loin, voire impossible :

NEWS: MLS' Don Garber says league hopes to "eventually" include promotion/relegation; and is exploring Euro ties: http://bit.ly/MQppF — FOX Sports Hub (@FOXSportsHub)

Après ses remarques en 2009 (voir ci-dessus), voici ce que Garber a dit lors d’un briefing du centre de presse étranger du Département d’État en 2011 :

“[It’s not going to happen] bientôt. Je pense que ce serait quelque chose d’excitant que nous puissions réaliser. Mais la structure des ligues américaines est telle qu’il est presque impossible d’y penser de sitôt. Je pense que le reste de la communauté du football trouve étrange que tout à coup les Whitecaps de Vancouver apparaissent dans notre ligue. Nous leur vendons une équipe d’expansion, et tout d’un coup, ils jouent au lieu de progresser. « Notre défi est que ce sport au niveau professionnel est très immature en Amérique du Nord. Il n’y a pas de deuxième division forte. Il n’y a pas d’équipes à promouvoir, sans parler de ce qui arriverait à les reléguer. Où iraient-ils ? Dans quelle ligue joueraient-ils ? Cette deuxième division n’a pas de contrat de télévision. Il n’a aucun parrainage. Il ne s’agit pas de développer des joueurs. Il n’a pas les centaines et les centaines d’années d’histoire qui existent dans le reste du monde. Mais ce serait excitant si nous pouvions y arriver.

Le commentaire de Garber sur le fait qu’il n’y avait «pas de deuxième division forte» n’a pas mentionné qu’à cette époque, Seattle, Portland, Vancouver et Montréal, toutes des équipes de deuxième division bien soutenues, avaient été retirées de l’USL / NASL pour monter. Depuis lors, cinq autres équipes (Orlando, Minnesota, Cincinnati, Nashville et St. Louis) sont passées directement ou indirectement de la USL ou de la NASL à la MLS. Un autre, Sacramento, a été annoncé, mais cet accord s’est depuis effondré.

Un tiers du classement de la MLS est composé d’équipes qui ont été “promues”. Les équipes qui font leurs preuves (hors du terrain de toute façon) avant de rejoindre sont certainement attrayantes pour la MLS. Mais plus là-dessus plus tard.

Hélas, au fur et à mesure que ces franchises se sont ajoutées, pour des frais d’expansion toujours plus élevés, des remarques telles que “peut-être un jour” ont cessé d’être dites.

Don Garber sur la promotion et la relégation en MLS

Comme mentionné ci-dessus, Garber était plus dédaigneux quant aux chances que pro / rel se produise. En 2012, voir le tweet ci-dessous, c’était hors de propos.

RT @LeanderESPN: MLS commish Don Garber to me on promotion/relegation being on the table: "Definitely not." — Jonathan Tannenwald (@thegoalkeeper)

Cela a été suivi en 2014 par Garber, tel que cité dans le Poste de Washingtonremarquant que pro/rel ne se produisait pas sur sa montre :

« C’est long, donc je ne sais pas ce qui se passera quand ils me vireront d’ici. Cela n’arrivera pas de si tôt. »

En parlant avec le journal canadien Globe & Courrier en 2015, Garber a doublé.

“Je crois que nous pouvons développer et gérer une ligue beaucoup plus grande que nous ne le sommes aujourd’hui sans avoir à envisager une promotion et une relégation. Je vous le dirai certainement à court terme, et qu’à court terme, c’est dans longtemps, il n’y aura pas de promotion et de relégation. Cela n’a absolument aucun sens. Il n’y a pas de division secondaire développée. Nous avons des accords avec les syndicats… des accords de télévision nationale… des investisseurs qui ont investi des milliards de dollars. Ce ne sera pas quelque chose qui pourra être géré de si tôt. »

Plus tard en 2015, Garber a fait une gaffe mémorable à la BlazerCon :

“Si vous investissez des milliards et des milliards de dollars, nous sommes maintenant à environ 3,5 milliards de dollars investis [in MLS] dans vingt ans, construire quelque chose à Kansas City et ils ont une saison ****y, penser qu’ils pourraient jouer à Chattanooga dans un stade de 4 000 personnes sur un terrain de merde sans fans, n’a aucun sens.

Le Chattanooga FC, une équipe amateur de la NPSL, n’avait disputé que récemment son dernier match de cette saison devant plus de 18 000 fans – plus que plusieurs équipes de la MLS n’arrivaient en moyenne à l’époque. En fait, ce chiffre est supérieur à la moyenne de 2022 des 12 équipes MLS actuelles. Ces 12 incluent des marchés massifs tels que New York (les deux équipes), Chicago, Washington DC et Miami.

Le futur paysage

Alors que nous nous dirigeons vers 2026 et la Coupe du monde co-organisée par les États-Unis, la MLS aura probablement 30 équipes (ou plus). Il contrôle désormais sa propre troisième division professionnelle de deux ans qui, selon lui, aura également des équipes indépendantes (il n’y a actuellement qu’un seul participant de ce type).

La promotion et la relégation ont été développées en Europe en premier lieu car il y avait plus d’équipes que vous ne pouviez en faire un seul calendrier / ligue. Donc, comme la MLS continue presque certainement à encaisser des chèques d’expansion dans ses deux ligues, pourrions-nous voir une sorte de pro / rel interne au sein de la MLS? Eh bien, n’espérez pas trop.

Asked MLS commissioner Don Garber if, in the event the league eventually gets beyond 30 teams, a two-tiered promotion/relegation system might be feasible. His answer? “No.” — Doug McIntyre (@ByDougMcIntyre)

Il est tout à fait possible que la ligue utilise MLS NEXT Pro comme lieu de stationnement des groupes de propriété MLS potentiels. Utiliser leur propre ligue, au lieu de l’USL, comme terrain d’essai pour vraiment analyser les marchés et les propriétaires avant de leur attribuer une place de choix dans la première division est très logique. Mais, à moins que la FIFA et/ou l’US Soccer ne décident d’intervenir, ne comptez pas sur le fait que quiconque puisse réellement gagner sa place dans la D1 américaine de si tôt.

