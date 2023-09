Promo Welcome To The Jungle : les retrouvailles à l’écran d’Akshay Kumar et Raveena Tandon après 20 ans rendent les fans fous

Les stars de Bollywood Akshay Kumar et Raveena Tandon sont sur le point de créer une fois de plus de la magie sur grand écran avec leurs retrouvailles très attendues à l’écran après 20 ans. Les fans du duo emblématique sont aux anges avec enthousiasme alors que la nouvelle de leur collaboration se répand comme une traînée de poudre. Akshay Kumar et Raveena Tandon, connus pour leur alchimie torride dans des films comme « Mohra » et « Khiladiyon Ka Khiladi », sont tous prêts à raviver la magie qui a fait d’eux l’un des couples à l’écran les plus appréciés des années 90. Les retrouvailles tant attendues ont envoyé des vagues de nostalgie dans le cœur des passionnés de Bollywood, qui attendaient avec impatience de voir ce couple puissant partager à nouveau l’écran. L’anticipation est vertigineuse car les fans ont hâte d’assister à l’alchimie électrisante et aux performances stellaires qui ont fait d’Akshay et Raveena une force avec laquelle il faut compter. Akshay Kumar a annoncé le film en partageant une promo hilarante le mettant en vedette, ainsi que le casting stellaire comprenant Raveena Tandon, Sanjay Dutt, Suniel Shetty, Paresh Rawal, Disha Patani et autres.