Promo Run unit les chefs d’entreprise et les personnes handicapées pour un TCS World 10K Bengaluru inclusif

En préparation de la 15e édition très attendue du TCS World 10K Bengaluru le dimanche 21 mai, un événement remarquable a eu lieu aujourd’hui à Cubbon Park, réunissant des personnes handicapées et des chefs d’entreprise dans une démonstration puissante d’inclusivité et d’alliance. L’événement, décrit à juste titre comme une course promotionnelle pour la Fondation Adventures Beyond Barries (ABBF), visait à faciliter la participation harmonieuse des personnes handicapées au parcours en forme de boomerang du TCS World 10K Bengaluru.

Conscients de l’importance de l’encadrement et du soutien, ces individus seront jumelés à des alliés qui les accompagneront et les assisteront tout au long de la course.

ABBF, le partenaire inclusif du TCS World 10K Bengaluru, a joué un rôle essentiel dans la mise en place de ce partenariat entre les personnes handicapées et les chefs d’entreprise. Cette initiative révolutionnaire verra 60 chefs d’entreprise devenir des alliés, offrant leur soutien et leurs conseils pendant la course. Pour les nouveaux alliés, la course promotionnelle a été une occasion précieuse de se familiariser avec les subtilités de la course aux côtés de personnes handicapées. En engageant les chefs d’entreprise dans cette expérience unique, l’événement visait à favoriser des interactions significatives et à promouvoir un état d’esprit plus inclusif au sein de la société.

Selon les mots de Prashant Kate, qui a servi d’allié dans le passé, « Je cours depuis 8 ans, la capacité de prendre du temps pour moi sur le parcours et la possibilité de réseauter avec des personnes partageant les mêmes idées est ce qui me fait revenir. .” En tant qu’allié des personnes handicapées le jour de la course, il a déclaré : « Cela m’a énormément aidé à grandir et à briser de nombreux stéréotypes que nous créons en tant que société. Quand je regarde les choses que les personnes handicapées peuvent accomplir, cela m’étonne et m’a incité à réfléchir profondément et souvent à ce que nous pouvons faire pour autonomiser et exploiter leur potentiel.

Parul Agarwal, une personne malvoyante qui participera à la course, a partagé son point de vue, soulignant l’importance de telles initiatives. « J’aime rester en forme ; Je ne crois pas que mon handicap devrait m’empêcher de mener une vie active et saine. Faire du sport me donne un énorme sentiment d’accomplissement. Le TCS World 10k est une énorme opportunité pour moi ; quand je serai là-bas avec 27 000 participants le jour de la course, courant dans cette belle ville, cela me donnera l’impression de faire partie de quelque chose de spécial. Il a en outre ajouté que l’interaction avec les personnes handicapées contribuera grandement à briser les stigmates et les stéréotypes, « à mesure que la prise de conscience augmente, de plus en plus de gens se sentiront à l’aise avec l’idée et se rendront compte que les personnes handicapées ont tout autant droit à une vie épanouissante que n’importe qui. autre. »

Divyanshu Ganatra, le fondateur d’ABBF, a souligné la vision fondamentale derrière cette entreprise, déclarant : « ABBF se consacre à la promotion de l’inclusivité grâce au pouvoir transformateur du sport et du jeu. En engageant les dirigeants d’entreprise dans des interactions significatives avec les personnes handicapées, nous croyons en leur potentiel à devenir des catalyseurs du changement. Des événements comme le TCS World 10K et des organisations comme Procam qui accueillent et incluent des participants handicapés jouent un rôle essentiel dans la promotion d’une société plus inclusive. »

Alors que le compte à rebours du TCS World 10k se poursuit, la collaboration entre les alliés et les personnes handicapées promet de mettre en valeur la force de l’unité, du sport et de l’inclusivité le jour de la course.