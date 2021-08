Promo Pinch 2: Troll demande si Tiger Shroff est vierge, l’acteur dit: « Oui, tout comme Salman Khan »! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Arbaaz Khan est de retour avec une autre nouvelle promo de son émission très discutée Pinch 2, qui avait auparavant Salman Khan et Ayushmann Khurrana comme invités.

Eh bien, selon la dernière promo, Tiger Shroff est le nouveau et le troisième invité de l’émission.

Arbaaz a partagé la promo sur son compte Instagram et a écrit: « Voici un aperçu de l’épisode fracassant de @tigerjackieshroff, dans QuickHeal Pinch S2. Restez à l’écoute pour l’épisode complet du 4 août sur @quplaytv @zee5

Pour regarder le teaser complet, cliquez sur le LIEN EN BIO

@quickheal_technologies @myfmindia @officialjoshapp @dailyhuntapp @polycabindia @aam.walla @breeze_powai

#QuickHealPinch #QuPlay #QuPlayTv #PINCH #PINCHSason2 #TigerShroff #PINCHByArbaazKhan #ArbaazKhan #TalkShow #OnlineShow #BollywoodCelebrities #Bollywood #FunShow #SocialMediaTrollers #Trollers #TalkBLEDs #Poly

Dans la vidéo promotionnelle d’une minute, Arbaaz a partagé des commentaires extrêmement grossiers et méchants qui ont été faits sur Tiger et ce dernier a réagi de la manière la plus véridique.

Au cours de la session, Tiger a expliqué qu’au départ, il recevait beaucoup de commentaires haineux de la part des gens concernant son apparence et a déclaré: « Avant la sortie également, j’étais beaucoup trollé pour mon apparence. Les gens disaient : « Est-ce un héros ou une héroïne ? Il ne ressemble pas du tout au fils de Jackie Dada. C’était une décision délibérée de jouer sur mes points forts. »

Une autre personne a continué à commenter : « Aapke paas sab kuch hai, bas daadi nahi hai », ce à quoi Tiger a montré son visage barbu et a dit : « fir yeh kya hai bhai’ ?

Il a également partagé son point de vue sur ses fans et a déclaré: «Si vous êtes trollé ou intimidé, c’est uniquement parce que vous avez eu un impact. Quoi que je sois aujourd’hui, c’est à cause du public… Tant que je suis numéro un dans ton cœur, c’est ce qui compte pour moi », a-t-il déclaré.

Un autre lui a demandé s’il était vierge, ce à quoi Tiger a répondu: « Comme Salman bhai, je suis vierge. »

L’épisode de « Pinch Season 2 » d’Arbaaz Khan sort le 3 août.

Pour les non avertis, « Pinch » saison 2 est un talk-show animé par l’acteur-producteur Arbaaz Khan, où des célébrités entrent et lisent les commentaires méchants et y réagissent. Ils parlent des trolls qui les blessent et clarifient également leur position à ce sujet.

Le spectacle aura également Anil Kapoor et Kiara Advani, entre autres, qui feront également partie du spectacle.