« Promo Monkey », un aperçu d’un homme de la Colombie-Britannique dans le monde des rock stars et de la vente de disques – Kelowna Capital News

Une vie dans l’industrie de la musique a donné à RayMan Ramsay beaucoup de matière à écrire.

Le résident maintenant à la retraite de South Surrey a écrit deux livres sur ses jours en tant que “Promo Monkey” qui a aidé à vendre des disques, à partir de la fin des années 1960.

La série offre une large sélection d’histoires réelles et d’expériences de travail pratiques documentant les décennies de Ramsay avec Quality Records/TPC Distribution et, plus tard, les maisons de disques RCA/BMG, sur le marché de la Colombie-Britannique.

Il inclut également des histoires anecdotiques et ses réflexions sur certains des musiciens les plus célèbres au monde, notamment Elton John, KISS, David Bowie, Dolly Parton et d’autres, ainsi que sur des initiés du monde de la musique de la région de Vancouver.

Plein de jeux de mots pour lesquels Ramsay est connu dans la conversation, les deux livres “Promo Monkey” sont sous-titrés “Monkey See, Monkey Two: Personas & Prima Donnas” et “My Life as a Bellhop in the Waldorf Hysteria: Friends & Enemas”.

Auto-publiés par Friesen Press, les livres ont occupé Ramsay pendant la pandémie de COVID, et dans les années qui ont précédé également.

“La raison pour laquelle il y a deux livres, c’est parce qu’ils sont écrits dans des styles différents, et je ne pouvais tout simplement pas les mélanger”, a déclaré Ramsay autour d’une tasse de café.

“Le travail me manque un peu (en tant que représentant / responsable de la promotion d’une maison de disques), mais écrire le livre est quelque chose que je voulais faire”, a-t-il poursuivi. “En 2013, j’ai réalisé que c’était mon 45e anniversaire dans le monde de la musique, alors j’ai écrit un petit article à ce sujet et je l’ai envoyé à tous mes amis. Eh bien, ils sont tous revenus en voulant plus – donnez-nous plus ! Alors OK, ça a duré des années, et c’est là que j’ai eu l’idée de transformer mes pensées en un livre, ou des livres maintenant. Ils en profitaient et je voulais profiter de quelque chose aussi, avant que mon orbite ne passe en obit.

Quelques années plus tard, Ramsay et sa femme de longue date, Lynne, ont quitté Ladner pour s’installer dans le sud du Surrey.

En tant que jeune homme, Ramsay s’est lancé dans le secteur de la pêche commerciale, suivant les traces de sa famille, mais a finalement mis sa passion pour la musique au travail, en tant que gars avec un esprit créatif et une manière avec les mots et les idées.

Le 1er avril 1968, Ramsay a fait ses débuts dans l’industrie de la musique lorsqu’il a été embauché à l’âge de 19 ans pour travailler comme «bosse» d’entrepôt pour Quality / TPC, et la blague du poisson d’avril n’est pas perdue pour l’auteur.

Plus tard, un autre jour marquant fut le 16 août 1977, lorsque Elvis Presley mourut. “Un autre bon début”, a déclaré Ramsay impassible à propos de son tout premier jour avec RCA, qui était le label de Presley.

“Je rentrais chez moi après avoir signé l’accord pour travailler là-bas, et à la radio vient la nouvelle de la mort d’Elvis”, se souvient Ramsay. “Les ventes record ont explosé, bien sûr.”

“J’ai rencontré le colonel Parker dans un centre de congrès Elvis à Vegas”, a poursuivi Ramsay, parlant du célèbre manager du King. «Il était assis là à compter des trucs, et Ricky Nelson, sa dernière victime, était assis à côté de lui. Des années plus tard, nous avons découvert comment Parker traitait Elvis et j’ai pensé, espèce de fils de pute, pourquoi ne t’es-tu pas occupé de lui ? Prendre 50% de ce qu’il gagnait était scandaleux. Je n’ai pas vu le film (le biopic de Baz Luhrmann, sorti l’été dernier), et ça me met un peu en colère de voir Elvis utilisé de cette façon. Je comprends que cette entreprise est une question d’argent, mais prenez soin des gens.

Des histoires similaires sont racontées sur la page Facebook de Ramsay, surnommée «Monkey House: the Written Werd», et sur le site Web qu’il appelle «A Lad in Ladner» (aladinladner.simplesite.com).

L’artiste américain de musique country Charley Pride (à droite), avec Ray Ramsay, l’homme de promotion de RCA Records, assis sur lui et partageant un rire, au bar Newton Inn à la fin des années 1970. (Photo avec l’aimable autorisation de Ray Ramsay)

Une histoire concerne la nuit où il s’est amusé avec l’artiste country américain Charley Pride dans l’ancien Newton Inn de Surrey à la fin des années 1970.

“Il avait une soirée de congé et voulait aller dans un country club, et je savais que c’était celui-là à l’époque”, se souvient Ramsay. “Le club lui a envoyé une limousine, ce qui était cool, il entre et tout le monde reste bouche bée.”

Le sens de l’humour de Ramsay a été façonné par “Monty Python’s Flying Circus”, le spectacle de comédie britannique.

« J’ai travaillé avec les Monty Python dans les années 70 lorsqu’ils passaient par Vancouver », dit-il avec un sourire. «Les billets ne se vendaient pas (pour le spectacle), ce qui m’a époustouflé, car qui n’irait pas voir ces fous? Alors j’ai suggéré qu’ils achètent un camion à plateau, construisent une cage et mettent toute la signalisation Monty Python dessus, pour le concert, et payent un gars pour conduire aux heures de pointe. Le gars qui organisait le concert, Hugh Pickett, a déclaré à ce moment-là qu’il avait alors établi un record de ventes au box-office, parce que c’était hors des sentiers battus, et différentes personnes réagissent à différentes choses.

Pour les maisons de disques, le travail de Ramsay consistait à faire remarquer et vendre des albums.

“Je me souviens que nous avions The Eurythmics, et Annie (Lennox) portait le masque pour cet album (“Touch”), et nous étions chez A&B Sound. Pour l’annonce, j’ai dit: “Nous allons mettre cet album à l’envers”. L’acheteur, on s’est mis à crier et à hurler, il dit : « C’est stupide. Mais c’était notre publicité, et il n’a pas compris le concept des gens lisant la province dans le bus et il y a cette publicité à l’envers, et comment les gens engageraient alors une conversation à ce sujet.

Dans l’industrie du disque aujourd’hui, le marketing numérique domine le monde du streaming, et il y a peu de CD, d’albums vinyles et de cassettes à vendre.

“À l’époque, nous devions parfois faire preuve de créativité”, a déclaré Ramsay. “J’ai vraiment apprécié le travail que j’ai fait parce que j’étais absolument ravi de la sensation que je pouvais créer une idée et faire avancer les choses.

Ramsay dit qu’une partie du produit de la vente de ses deux livres sera reversée à Wigs for Kids et au BC Children’s Hospital.

