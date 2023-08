Promo KBC 15: Amitabh Bachchan est prêt à revenir avec le spectacle le plus attendu

Le jeu télévisé le plus regardé à la télévision Kaun Banega Crorepati est de retour à la télévision. Avec une toute nouvelle bande-annonce mettant en vedette Amitabh Bachchan, Sony TV a annoncé lundi le retour de la saison 15 de Kaun Banega Crorepati. L’animateur de longue date de l’émission, Amitabh Bachchan, l’a décrit comme un « nouveau départ » dans la promo. Laissez-nous vous dire quand la saison 15 de Kaun Banega Crorepati commencera à être diffusée. La saison 15 de la compétition de télé-réalité Kaun Banega Crorepati présentée par Amitabh Bachchan, débutera bientôt. La bande-annonce de cette émission s’ouvre sur un coup d’œil sur Amitabh Bachchan. Les spectateurs se lèvent dès qu’il entre en scène pour le saluer. Amitabh utilise le hashtag « New Beginning » et mentionne comment la nouvelle saison commencera avec une nouvelle stratégie.

Kaun Banega Crorepati 15 arrive bientôt.

Le message officiel disait: « Gyaandaar, Dhandaar aur Shaandaar tarike se, #KaunBanegaCrorepati aapse milne aa rha hai ek naye roop mein. KBC vient commémorer la nouvelle Inde et son esprit de changement. Selon les rapports, les fans et les candidats apprécieraient les nouvelles fonctionnalités du jeu télévisé. Amitabh Bachchan a téléchargé de nombreuses images du plateau de Kaun Banega Crorepati il ​​y a quelques semaines lorsqu’il a commencé le tournage. Trois images du tournage ont été publiées sur Twitter avec la légende « Répétition répétée… pour KBC. KBC se prépare. » La sortie de l’émission est prévue pour le 14 août et sera diffusée tous les jours à 21 heures du lundi au vendredi.

KBC est la version hindi d’une émission américaine.

Laissez-nous vous dire que KBC est la version hindi autorisée du célèbre jeu télévisé américain « Qui veut gagner des millions ». En 2000, il fait ses débuts à la télévision. Il est animé par Amitabh Bachchan depuis la toute première saison de KBC. Cependant, Shah Rukh Khan a présenté la saison 3. Amitabh a ensuite fait un retour dans le programme et est devenu le visage de KBC. En avril de cette année, les inscriptions pour la prochaine saison 15 de Kaun Banega Crorepati ont commencé. Big-B a parlé des moments difficiles auxquels il a été confronté lorsqu’il a décidé de se lancer dans la série en raison de contraintes financières sur le 1000e épisode de la série.