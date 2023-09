Promo Bigg Boss 17 : Salman Khan dévoile le concept du show en 4 avatars différents ; les fans disent : « Je ne peux pas attendre »

Grand Patron 17: Salman Khan est de retour en force et annonce la saison 17 en révélant le concept de l’émission de téléréalité de trois manières uniques et différentes. Alors que la promo commence, Salman Khan on le voit dire que jusqu’à ce jour, nous n’avons été témoins que Grand chef‘ yeux, mais cette fois nous verrons son cœur, son cerveau et sa puissance, et ce sera le concept de la nouvelle saison de Grand chef. Comme pour le moment la promo de Grand Patron 17 a été abandonné, les fans ne pouvaient pas contenir leur enthousiasme et criaient, Bigg Boss 17 va être tout à fait à la mode cette fois, et comme chaque saison, l’énorme fan qui suit attend de voir ce qu’il y a dans le magasin.

Regardez la nouvelle promo de Bigg Boss 17 alors que Salman Khan révèle le concept de la série et c’est sacrément intrigant.

#Salman Khan dans 4 avatars différents pour #BiggBoss17 PROMO. ?? Au fait, ce look est pour #Dharma Film. ? Le meilleur hôte de tous les temps est de retour ! ? pic.twitter.com/wFGmrlG5qp Mohammed Sohail (@ItsSohailM) 14 septembre 2023

#BiggBoss17 la première promo est sortie Mégastar #Salman Khan dans de nouveaux looks et selon les sources, de nombreuses grandes célébrités sont approchées Les créateurs envisagent également les concurrents de Bigg Boss OTT2 pic.twitter.com/Fj76ksl69O Vrai Khabri (@TrueKhabri) 14 septembre 2023

Les rapports ont affirmé que cette fois, les couples seraient approchés pour faire partie du spectacle et qu’il s’agirait d’un combat entre célibataires et couples. De nombreuses célébrités de la télévision ont été approchées pour faire partie de l’émission ; Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss OTT 2, a également laissé entendre qu’il pourrait faire connaître sa présence dans Bigg Boss 17, tandis que Manisha Rani a également déclaré que ce serait un honneur et la plus grande opportunité pour elle si elle était approchée pour Bigg Bos 17, quelle que soit sa renommée. et le nom qu’elle a obtenu est dû à Bigg Bos OTT 2.