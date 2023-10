Promo Bigg Boss 17 Jour 1 : Ankita Lokhande se fâche contre Vicky Jain, l’agressif Abhishek Kumar crée le chaos dans la maison [Watch]

Grand patron 17 a commencé hier soir et a vu 17 candidats entrer dans la maison. Chacun des candidats a quelque chose d’unique en lui. Nous avons des couples incroyables à l’intérieur de la maison, tandis qu’il y a quelques candidats non célèbres, des YouTubeurs, des influenceurs des médias sociaux et d’autres personnalités de la télévision. Ankita Lokhande et Vicky Jain, Isha Malviya et Abhishek Kumar, Munawar Faruqui et d’autres célébrités sont entrées dans le Grand chef maison hier soir. La première nuit et le premier jour à l’intérieur de la maison seront encore plus chaotiques, selon le nouveau Promo Bigg Boss 17.

Bigg Boss 17 : Ankita s’énerve contre son mari Vicky

Il se trouve que Vicky essaie de jouer à un jeu avec les colocataires. Que ce soit juste pour le plaisir ou pour le jeu sera révélé dans le prochain épisode. Vicky dit à quelques colocataires qu’ils ont 2 minutes pour changer de chambre. Il leur demande d’aller s’asseoir sur le lit de leur choix. Cela semble très amusant. Mais Grand chef est le cerveau ici. Il révèle les actes de Vicky devant tout le monde. Grand chef se moque également de Vicky pour avoir suivi Ankita Lokhande à l’intérieur du Makaan numéro 1, il aurait dû aller dans le Makaan numéro 2 s’il voulait jouer à des jeux d’esprit. On voit Ankita bouleversée en train de quitter Vicky.

Promo Bigg Boss 17: Isha Malviya et Abhishek Kumar se lancent dans une vive dispute

On voit Isha Malviya et Abhishek Kumar se disputer verbalement. Abhishek devient agressif et il domine Isha qui lui demande de reculer. Les deux ont des problèmes depuis longtemps et dans le monde réel. Il semble que ces questions seront soulevées encore et encore au sein du Grand chef maison. Isha dit quelque chose à propos de leur équation du monde extérieur et cela irrite Abhishek qui lui demande d’arrêter. Quand elle ne le fait pas, ils se lancent tous les deux dans une vive dispute.

Abhishek Kumar devient agressif à l’intérieur du Grand chef maison

Dans le même Promo Bigg Boss 17, nous voyons également Abhishek Kumar devenir agressif avec Sunny Tehelka et Arun Mashetty. Abhishek les invite apparemment à se battre. La raison de l’agression sera révélée dans l’épisode Bigg Boss de ce soir mais l’ambiance est certes très tendue.

Regardez la nouvelle promo Bigg Boss 17 ici :

Regardez cette vidéo d’actualité sur le divertissement sur Grand chef ici:

Salman Khan a gracieusement accueilli les candidats à l’intérieur du Grand patron 17 maison le premier jour. Combien de temps resteront-ils à l’intérieur ? L’un d’eux partira-t-il avant même d’avoir terminé une semaine à l’intérieur ? Restez à l’écoute car nous recevons les dernières mises à jour pour vous tous.