Promo Bigg Boss 16: Tina Datta rougit alors qu’Abdu Rozik dit “Je t’aime plus”; Shalin Bhanot devient jaloux [Watch Video]

Bigg Boss saison 16 crée beaucoup de bruit et a grimpé en flèche dans les charts TRP. En effet, chaque participant à l’émission crée plus de drames, de combats et de nombreux liens romantiques se forment. Ils ont été nombreux à essayer de comprendre la méthode de l’émission. Cependant, parmi tous ces concurrents, Abdu Rozik du Tadjikistan a le cœur de tout le monde. Depuis la grande première de l’émission jusqu’à maintenant, il a fait rire les gens avec ses bouffonneries mignonnes et ses discussions philosophiques matures. On pourrait également voir de nombreuses filles flirter avec lui bien que la relation d’Abdu avec Tina ait été la plus mignonne.

L’actrice d’Uttaran avait fait une proposition mignonne à Abdu dans la maison de Bigg Boss. Elle lui avait demandé si elle pouvait être sa petite amie, ce qui avait fait rougir Abdu. Dans la maison Bigg Boss, on voit également que Tina et Shalin Bhanot ont un angle d’amour. Même Abdu a été témoin de la même chose. Maintenant, les créateurs de l’émission Bigg Boss ont publié une nouvelle vidéo où Abdu flirte avec Tina, tandis que Shalin devient jaloux. On voit Abdu dire à Tina les trois mots magiques qui sont “Je t’aime”. Il appelle aussi l’actrice belle. Il est intéressant de noter qu’Abdu a également une affection profonde pour Nimrit Kaur Ahluwalia.

Regardez la vidéo d’Abdu Rozik flirtant avec Tina Datta pendant que Shalin Bhanot devient envieux.

Lorsque Shalin demande à Tina ce qui se passe dans la série, elle répond instantanément en disant “l’amour se passe”. Tina est-elle vraiment amoureuse d’Abdu puisque le chanteur de 19 ans avait également dit à Shalin qu’il allait souffrir ? Bigg Boss 16 est hébergé par Salman Khan. Sreejita De, qui est devenu célèbre grâce à Uttaran. Elle a été la première participante à être expulsée de l’émission de téléréalité controversée, qui a débuté le 1er octobre 2022.