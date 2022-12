Promo Bigg Boss 16: Tina Datta commente les bijoux de MC Stan alors qu’il la nomme; Shalin Bhanot devient abusif [WATCH]

L’épisode d’aujourd’hui de Grand Patron 16 était élevé sur le drame. Sumbul Touqeer Khan et Tina Datta ont eu une énorme dispute. Ils se sont battus alors que Tina Datta faisait un commentaire sur la capitainerie de Sumbul. Elle a ensuite également traîné le père de Sumbul. L’actrice d’Imlie le lui a rendu. Archana Gautam s’est également battue avec Tina Datta car la première a refusé de faire du poulet pour Shalin Bhanot. MC Stan, Sreejita De et Soundarya Sharma sont devenus les nouveaux capitaines de la maison. Maintenant, tout tourne autour des nominations.

Entertainment News: la tâche des nominations devient laide

Dans une nouvelle promo de Bigg Boss 16, nous avons un aperçu de la tâche des nominations de cette semaine. Le Mandali a cette fois ciblé Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta. Aujourd’hui, Archana Gautam a conclu un pacte avec Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et d’autres qu’elle veut supprimer Ankit et Priyanka. Et ils ont tous accepté. Son effet direct peut être vu dans les nominations. L’un des capitaines de la maison, MC Stan nomme Tina Datta. Cela surprend car Tina et MC Stan étaient censés être de bons amis. Il raisonne qu’elle a basculé à un moment donné et c’est pourquoi il la nomme. Tina le prend à cœur et commente ses bijoux. Elle dit qu’il porte un masque derrière les bijoux. En réponse, MC Stan lui demande de ne pas parler de bijoux, “ghar jaenga uske piche”. Shalin Bhanot s’interpose et demande pourquoi il devient énervé. Ils entrent dans une dispute qui devient assez agressive.

Regardez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous :

Les amis sont témoins de changements majeurs dans la maison Bigg Boss 16. Priyanka Chahar Choudhary-Archana Gautam et maintenant MC Stan-Tina Datta, le jeu semble devenir intéressant.