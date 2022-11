Promo Bigg Boss 16 Shukravaar Ka Vaar : Salman Khan furieux contre Shiv Thakare pour provocation ; ramener Archana Gautam? Regarder la vidéo

Cette semaine a été riche en drames. Grand Patron 16 les concurrents ont tout fait pour être dans le match. Combats, romance, tâches et plus – beaucoup de choses se sont déroulées à l’intérieur de la maison controversée. Archana Gautam a été éliminée de la série alors qu’elle tenait violemment le cou de Shiv Thakare. Au milieu d’un combat qui est devenu violent, Archana Gautam a perdu son calme et a chargé Shiv. Cela a conduit à son élimination choquante à minuit. Elle a plaidé pour Shiv Thakaré ainsi que Bigg Boss pour lui donner une chance de plus mais elle a dû partir. Quelle sera la réaction de Salman Khan face à tout cela ?

Salman Khan va-t-il critiquer Shiv Thakare ?

Dans une promo de Shukravaar Ka Vaar, on en a un aperçu. Contrairement aux autres promos, celle-ci est différente. Tout ce que Salman Khan a à dire est mis en sourdine. Cela commence avec Shiv Thakare qui parle de sujets qui provoquent Archana Gautam. Ensuite, cela mène à leur combat, puis il y a Salman Khan. Il semble furieux et comment. Il semble parler à Shiv Thakare, puis Archana Gautam est également présent. L’hôte crie-t-il après Shiv et se range-t-il du côté d’Archana ? Ou c’est l’inverse ? Cela ne deviendra clair qu’une fois que le Shukravaar Ka Vaar sera mis en ligne.

Regardez la promo Bigg Boss 16 de Salman Khan ici.

Pendant ce temps, une autre promo montre que Shalin Bhanot et Tina Datta se battent à nouveau. Tina dit qu’elle essaie de se protéger d’être blessée davantage alors que Shalin Bhanot la compare à Soundarya Sharma. Leur combat semble sans fin.