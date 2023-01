Promo Bigg Boss 16: Shiv Thakare, MC Stan et Mandali s’effondrent alors qu’Abdu Rozik marque sa sortie [WATCH]

A l’heure actuelle, tous les concurrents du Grand Patron 16 la maison est devenue populaire. Le jeu est devenu très intéressant car tout le monde fait de son mieux pour atteindre la finale. Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant la grande finale, tout le monde a les yeux rivés sur le trophée. Cette semaine, Sreejita De a été éliminée de la série. C’est pour la deuxième fois qu’elle quitte Bigg Boss 16. Maintenant, une nouvelle promo de Bigg Boss 16 est sortie qui montre Abdu Rozik marquant sa sortie.

Ce fut un moment émouvant alors qu’Abdu Rozik marquait sa sortie de la série. Shiv Thakare, MC Stan, Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Touqeer Khan pleurent fort en se souvenant de tous leurs doux souvenirs avec Abdu. Sajid Khan est également ému et dit qu’il avait le sentiment que quelque chose allait se passer aujourd’hui. Plus tard, on voit Tina Datta pleurer fort. Elle dit qu’Abdu Rozik était toujours là pour elle chaque fois qu’elle avait besoin de lui. Avec un grand sourire sur son visage, Abdu Rozik quitte le spectacle et souhaite bonne chance à tous.

Découvrez la promo émotionnelle Bigg Boss 16 ici:

Selon les rumeurs, Abdu Rozik est hors de Bigg Boss 16 en raison d’engagements professionnels. L’émission de Salman Khan a été prolongée de plusieurs semaines, mais Abdu avait des engagements de travail antérieurs. On dit également que Sajid Khan va également quitter la maison de Bigg Boss 16. Le Khabri a affirmé que Sajid avait un séjour minimum garanti jusqu’au 15 janvier, puis il sortira. Il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet. Le jeu n’a fait que s’intensifier à l’approche de la finale. Les Mandali seront désormais confrontés à des défis car l’un de leurs membres forts est absent.