Promo Bigg Boss 16: Shalin Bhanot s’est amusée avec Tina Datta car elle n’a pas pris son parti dans le combat avec MC Stan; dit, ‘Ye jo kheli hai na’ [WATCH]

Bigg Boss 16 est tout ce dont les internautes parlent. Hier soir, MC Stan et Shalin Bhanot se sont disputés. Cela a commencé avec Tina Datta qui s’est foulé la jambe et les deux sont venus la voir. Shalin fait un commentaire qui ne plaît pas à MC Stan. Il l’abuse alors et une bagarre commence entre les deux. Cela va à un degré où ils étaient prêts à se battre physiquement les uns avec les autres. Dans la nouvelle promo, nous voyons Tina Datta partager son point de vue sur le combat.

La promo a Tina Datta, Shalin Bhanot et MC Stan dans la salle des confessions. Bigg Boss demande à Tina Datta de nommer qui était en faute. Elle dit que les deux étaient également fautifs. Cela laisse Shalin Bhanot furieux. Alors qu’ils sortent, il dit qu’elle n’a pas pris son parti à l’intérieur de la salle de confession. Il mentionne qu’on lui a donné une option mais qu’elle ne l’a pas choisi. Shalin dit alors sarcastiquement que « Yeh jo kheli hai na, mein bata bhi nahi sakta ». Tina demande alors à Sumbul Touqeer Khan de laisser Shalin seule pendant cinq minutes mais elle refuse.

Regardez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous :

Maintenant, dans Shukavaar Ka Vaar, nous verrons Salman Khan prendre le cas de Shalin Bhanot et MC Stan. Il les claquera pour leur combat majeur et leur mauvais comportement à l’intérieur de la maison. Shalin dira que soit il restera dans la maison, soit MC Stan. Quelle sera la réaction de Salman Khan à cela ? Attendons et regardons.