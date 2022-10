Promo Bigg Boss 16: Shalin Bhanot accuse Gautam Vig d’être “faux”; Nimrit Kaur Ahluwalia plaide pour son amie dans une dispute avec Tina Datta [Watch]

Diwali est célébré dans le Grand Patron 16 loger. Shalin Bhanot et Gautam Vig qui sont deux des plus grands noms du le chef maison ont été nominés. Les créateurs ont récemment publié une vidéo dans laquelle on voit Shalin dire à Gautam qu’il a simulé sa relation. On voit qu’ils finissent tous les deux par beaucoup blablater l’un avec l’autre. Maintenant, il semble que les amis soient devenus des ennemis alors que les deux stars ont été vues en train de se griller. Dans la vidéo, nous pouvons également voir que Nimrit Kaur Ahluwalia et Tina Datta ont des désaccords entre eux. Tina est vue en train de soutenir Shalin, tandis que Nimrit soutient Gautam et plaide avec les mains jointes pour la même chose.

Si vous regardez attentivement la vidéo, vous verrez que Nimrit considère Gautam comme son bon ami alors que le rapport de Shalin avec Tina est trop beau pour être écrit avec des mots. Les dames doivent prendre une décision mutuelle pour nommer l’une des deux dans le cadre d’une décision collective qu’elles doivent prendre.

Regardez la vidéo de Shalin Bhanot fouillant Gautam Vig et le traitant de faux.

Il y a quelques jours, Karan Johar était l’hôte des épisodes Weekend Ka Vaar de Bigg Boss 16. Il avait également critiqué la relation de Gautam et Soundarya et l’avait qualifiée de fausse. Karan a également déclaré que Soundarya est un oiseau libre qui parle à différents concurrents. Karan a également dit à Gautam qu’à cause de lui, l’image de Soundarya était gâchée. Cela s’était produit après qu’un combat eut eu lieu entre Nimrit et Gautam. En parlant de Bigg Boss 16, les nominations sont toujours la partie préférée de la série. En effet, cela montre si les candidats ont des rancunes les uns contre les autres. Il présente également la dynamique des relations que les candidats entretiennent les uns avec les autres sur les plateaux de l’émission. Regardez les dernières nouvelles de divertissement et de télévision ici.