Promo Bigg Boss 16 : Priyanka Choudhary punie pour le manque d’intérêt d’Ankit Gupta ; Abdu Rozik dit fermement “Je ne suis pas un enfant” [WATCH]

Grand Patron 16 tient tout le monde accroché. L’émission qui a été créée le 1er octobre a déjà attiré l’attention de tous. C’est parce que certains des grands noms en font partie. La star d’Imlie Sumbul Touqeer, les acteurs d’Udaariyaan Priyanka Choudhary et Ankit Gupta, le cinéaste Sajid Khan, le plus petit chanteur du monde Abdu Rozik, l’actrice de télévision Tina Datta et bien d’autres sont les concurrents de l’émission de Salman Khan. Eh bien, maintenant Bigg Boss a également commencé à jouer à ses jeux. Dans la récente promo, nous voyons Bigg Boss retirer Ankit Gupta et Priyanka Choudhary.

Bigg Boss 16 tire Priyanka Choudhary et Ankit Gupta

Au cours du week-end Ka Vaar, Salman Khan a déclaré à Ankit Gupta qu’il n’était pas du tout vu à l’intérieur de la maison et que cela semblait être un manque d’intérêt. Il ne parle qu’à Priyanka Choudhary et sinon, c’est comme s’il n’existait pas dans la série. Alors aujourd’hui, les candidats seront confrontés aux questions du public. Priyanka et Ankit seront à nouveau arrêtés car un fan dirait qu’ils ne jouent pas au jeu. Au-dessus de cela, Bigg Boss punira en quelque sorte Priyanka. L’actrice s’est maintenant vu confier la tâche de s’assurer qu’Ankit prononce au moins 1000 mots par jour.

D’un autre côté, un appelant demandera également à tout le monde pourquoi ils traitent Abdu Rozik comme un enfant parce qu’il ne l’est pas. Là-dessus, Abdu dira fermement qu’il n’est pas un enfant et qu’il n’y a pas de place pour un enfant dans cette maison.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

Y aura-t-il un changement dans l’approche d’Ankit ? Le plan de match d’Abdu commencera-t-il? Nous devrons attendre et regarder.