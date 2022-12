Promo Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary devient méchante avec Sumbul Touqeer Khan lors des nominations ; dit qu’elle crie ‘magarmach ke aasu’ [WATCH VIDEO]

Grand Patron 16 les nominations provoquent toujours un drame. Maintenant, il y a des nominations ouvertes, donc tout le monde sait qui cible qui. Dans la dernière promo de Bigg Boss 16, on peut voir tout le drame autour des nominations de cette semaine. Le mandli semble viser Priyanka Chaha Choudhary. C’est MC Stan qui la nomme en déclarant qu’il n’aime pas sa voix, tandis que Shiv Thakare déclare qu’elle est «double dholki». Il explique pourquoi elle a un double standard. Nimrit Kaur Ahluwalia parle de ‘tameez’ et dit qu’elle n’en a rien. On ne sait pas très bien qui nomme Sumbul Touqeer Khan, mais elle se bat massivement avec Priyanka Chahar Choudhary.

Entertainment News: Sumbul et Priyanka se battent massivement

Sumbul Touqeer Khan parle de “tameez” et mentionne qu’il n’y en a pas et Priyanka Chahar Choudhary devient furieuse. Elle fait des commentaires méchants contre la star d’Imlie. Elle déclare que Sumbul a crié “magarmach ke aasu”, c’est-à-dire de fausses larmes car elle a du talent.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

Plus tôt, Sajid Khan avait suggéré qu’ils devraient faire de Priyanka Chahar Choudhary le capitaine. Nimrit Kaur Ahluwalia et Shiv Thakare ont protesté contre cela et sont restés fermes sur le fait qu’ils ne voulaient pas qu’elle devienne le capitaine de la maison. Actuellement, il y a trois candidats qui sont les capitaines – Sumbul Touqeer, Tina Datta et Soundarya Sharma.

Dans une autre promo de Bigg Boss 16, nous voyons Sumbul Touqeer entrer dans une dispute massive avec Archana Gautam. Ils ont une guerre des mots sur la ration de cuisine et d’autres choses.

