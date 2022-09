Promo Bigg Boss 16: la star de Choti Sarrdaarni, Nimrit Kaur Ahluwalia, est le premier concurrent CONFIRMÉ de l’émission de Salman Khan? Les fabricants laissent tomber un indice MAJEUR [WATCH]

Grand Patron 16 va commencer le 1er octobre. Les promos de l’émission mettant en vedette Salman Khan ont déjà laissé les fans super excités. Dans les promos, Salman Khan a révélé que Bigg Boss jouera son propre jeu cette saison et que tout le monde devra faire face à ses conséquences. Jusqu’à présent, un grand mystère régnait sur les concurrents de l’émission. Mais maintenant, les fabricants ont commencé à donner des indices. Nous étions ceux qui vous ont dit que les créateurs commenceront à donner des indices à partir de lundi afin de ne pas tuer le buzz autour de Khatron Ke Khiladi 12. Lundi, les créateurs ont partagé une vidéo promotionnelle concernant un concurrent de l’émission et les fans devinent que elle est Nimrit Kaur Ahluwalia.

On vous l’avait dit ! Un indice sur le premier concurrent de Bigg Boss 16 est sorti

Dans la vidéo promotionnelle, on entend l’actrice dire qu’elle est la bahu populaire de l’émission télévisée et qu’elle est également avocate. Eh bien, avec cette information, les internautes devinent qu’elle n’est autre que l’actrice de Choti Sarrdaarni, Nimrit Kaur Ahluwalia, et tout est dans l’actualité du divertissement. Dans les interviews passées, elle a révélé qu’elle était d’abord avocate puis actrice.

Découvrez la promo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Découvrez comment les fans réagissent à cette vidéo :

Et elle est #NimratKaurAhluwalia .. Bonne chance à elle pour #Biggboss16 Périple !! Donal Bisht (@DonaIBisht_) 26 septembre 2022

nimrit ??? fahad. (@abeyaaar) 26 septembre 2022

Outre Nimrit, des noms de stars comme Sumul Touqeer, Sajid Khan, Jannat Zubair et bien d’autres célébrités font le tour d’Internet en tant que candidats à l’émission de Salman Khan. Mais rien n’a encore été confirmé. Nous avons signalé plus tôt que près de 18 candidats feraient partie de la dernière saison de l’émission de Salman Khan.