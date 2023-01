Promo Bigg Boss 16 : Farah Khan tombe en panne alors qu’elle rencontre Sajid Khan ; a CECI à dire sur ‘mandli’ [WATCH VIDEO]

La semaine familiale de Grand Patron 16 a commencé. Le public verra les membres de la famille des candidats entrer dans la maison pendant une brève période. Parmi les premiers à entrer dans la maison se trouve Farah Khan. La cinéaste est entrée dans la maison de Bigg Boss 16 pour rencontrer son frère Sadjid Khan. La vidéo promo de leur rencontre émouvante est sortie et elle va vous émouvoir aux larmes. La promo commence avec tous les concurrents invités à rester immobiles et Farah Khan embrasse Sajid Khan. Elle pleure en rencontrant son frère. Sajid Khan aussi est en larmes. Mais elle n’a que du bien à dire sur le mandali.

La rencontre émouvante de Farah Khan et Sajid Khan

Farah Khan rencontre avec bonheur Shiv Thakare, Abdu Rozik et MC Stan. Elle serre Shiv Thakare dans ses bras et même lui est en larmes. Elle dit qu’ils sont comme ses frères et Sajid Khan a beaucoup de chance d’avoir trouvé un mandala comme eux. Tout le monde rit fort. Farah Khan dit aussi que leur mère est très fière de Sajid Khan.

Découvrez la vidéo promotionnelle de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Cette semaine de Bigg Boss 16 va être très émouvante. Shiv Thakare, Shalin Bhanot, Tina Datta, les mères de MC Stan entreront dans la maison tandis que le père de Nimrit Kaur Ahluwalia entrera pour la rencontrer. Les frères d’Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary entreront dans la maison lors de la semaine de la famille.

Hier, au cours du Weekend Ka Vaar, Salman Khan a grillé Archana Gautam pour la langue qu’elle utilise à l’intérieur de la maison. Il a déclaré qu’elle a obtenu ce spectacle dans ‘khairat’ et qu’elle se fera de nombreux ennemis si elle continue à se comporter comme elle le fait.