Promo Bigg Boss 16 : Archana Gautam AVERTIT les créateurs et refuse de se faire punir ; Nimrit Kaur Ahluwalia se moque de “VIP Aayi Hai” [Watch]

Grand Patron 16 s’avère être une saison divertissante. Les concurrents de l’émission sont assez intéressants et les combats qui se déroulent à l’intérieur de la maison controversée gardent les fans collés à l’écran. De Archana Gautam à Sadjid Khan, les candidats sont à la mode sur les réseaux sociaux pour tout ce qu’ils font dans la maison. Les créateurs font également de leur mieux pour créer autant de divertissement que possible grâce à des tâches. La récente promo montre que Priyanka Chahar Choudhary et d’autres sont punis pour avoir enfreint les règles. Mais Archana Gautam refuse de subir la punition.

Entertainment News : Toute la maison pour affronter Archana Gautam ?

Bigg Boss annonce que les concurrents sont censés jeter de l’eau froide sur ceux qui ont enfreint la règle. Priyanka le prend sportivement, Archana refuse de subir la punition. Elle dit qu’elle a de la fièvre avec de l’eau froide et qu’elle ne subira donc pas la punition. Elle se moque également et avertit les fabricants en disant: “Aap ka bhi bohot zyada horaha hai Bigg Boss, ab khule mein dikhati mein”. Plus tard, Bigg Boss annonce qu’en raison des actions d’Archana, toute la maison sera désormais punie. Nimrit Kaur Ahluwalia qui a toujours été contre Archana Gautam se moque d’elle et dit “VIP aayi hai”. Sajid Khan est stupéfait. Étant donné que toute la maison sera désormais punie, les fans peuvent s’attendre à des feux d’artifice à l’intérieur de la maison.

Regardez la promo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Pendant le week-end Ka Vaar, Salman Khan a critiqué Archana Gautam pour ses actions. Il a même critiqué Sajid Khan pour avoir utilisé un langage grossier contre Archana Gautam. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute.