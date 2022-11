Promo Bigg Boss 16 : Ankit Gupta fait chanter Priyanka Chahar Choudhary pour qu’elle l’EXPOSE devant la caméra ; elle l’appelle ‘ghatiya ladka’ [WATCH]

Bigg Boss 16 : Est-ce la fin de l’amitié entre Ankita Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ? Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Ankit demande à Priyanka de ne pas traîner le combat avec Shalin pour la protéine. Elle lui demande de se taire et de ne pas intervenir, ce qui laisse Ankit furieux de colère. Alors que le combat entre Ankit et Priyanka s’intensifie, elle s’effondre après qu’il lui ait dit qu’il la tolérait depuis des années maintenant. Et maintenant, la dernière promo montre que la rupture entre Ankita et Priyanka ne s’est pas calmée mais seulement aggravée.

Regardez la vidéo du combat qui s’intensifie entre les tourtereaux présumés Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary

Dans cette promo, vous pouvez voir comment Priyanka dit à Ankit qu’il n’existe pas pour elle et vice versa. Ankit est choqué et dit : “Dois-je parler de toi devant la caméra ?” Elle se réveille en colère et dit: “C’est quoi ce chantage?” Dis ce que tu veux.” Elle se réveille en colère du lit en l’appelant un “ghatiya ladka”.

Alors que les internautes supposent qu’ils ne se battent que pour les caméras et font des fouilles hilarantes. Les fans des deux acteurs sont contrariés qu’ils se battent pour de petites choses à l’intérieur de la maison plutôt que d’être un rocher l’un pour l’autre. On se demande si l’amitié va durer ou se terminer dans la maison. Jusqu’à présent, seuls Ankit et Priyanka avaient l’air authentiques dans la maison, mais ce drame a soulevé de nombreuses questions sur leur fausseté. Qu’est-ce que tu penses?