"Prometteur, brillant": PM Modi effusif à propos de la collaboration technologique avec les États-Unis

La relation entre l’Inde et les États-Unis prospérera grâce à la collaboration technique croissante, ont convenu aujourd’hui le Premier ministre Narendra Modi et le président américain Joe Biden à l’issue d’une nouvelle série de discussions avec les dirigeants de l’industrie. La « poignée de main Hi-Tech » était un méga événement où des capitaines d’industrie de divers domaines, y compris les semi-conducteurs, la fabrication, l’espace et les start-up avaient participé.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que la rencontre du talent et de la technologie ouvrira la voie à un nouvel avenir. « Ce matin (réunion) n’est qu’entre quelques amis mais a apporté avec lui la garantie d’un avenir radieux », a-t-il déclaré.

« La coopération technique jouera un rôle important dans la définition de notre partenariat. Nous avons besoin de vous pour étendre notre technologie à de nouveaux domaines, notamment la biotechnologie, le quantique et l’innovation », a déclaré le président Biden.



« Notre partenariat ne se limite pas à une nouvelle percée et à un prochain accord. Il s’agit de lutter contre le changement climatique, de s’attaquer à l’univers, de sortir les gens de la pauvreté, de guérir le cancer et d’autres maladies graves, de prévenir la pandémie… de créer un environnement libre et sûr. , avenir prospère pour nos enfants », a-t-il ajouté. « Notre partenariat entre l’Inde et les États-Unis contribuera grandement à définir à quoi ressemble le 21e siècle », a-t-il ajouté.

Qualifiant la rencontre d’une excellente occasion d’emporter « la vision et les capacités du président Biden ainsi que les aspirations et les possibilités de l’Inde », le Premier ministre Modi a déclaré que c’était « honhaar, shandaar, dhardaar » (prometteur, brillant, pointu).

Parmi les personnes présentes figuraient Tim Cook d’Apple, Revathi Advaithi, PDG de Flex, Sam Altman, PDG d’OpenAI, Mark Douglas, président et PDG de FMC Corporation, le chef de Microsoft Satya Nadella et Sundar Pichai de Google.

Le secteur spatial – un nouveau domaine de collaboration en dehors des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs – était représenté par Bill Nelson, administrateur de la NASA, l’astronaute Sunita Williams, Will Marshall, le chef de Planet Labs et le chef de Reliance Industries, Mukesh Ambani.

Micron Technology, avec India Semiconductor Mission, construira une installation d’assemblage et de test de semi-conducteurs au Gujarat pour un coût de 2,75 milliards de dollars.

Dans le secteur spatial, l’Inde a signé les accords d’Artemis pour l’exploration spatiale. D’ici la fin de cette année, la NASA et l’ISRO élaborent un cadre stratégique pour la coopération en matière de vols spatiaux habités.

L’Inde et les États-Unis ont également formé des mécanismes de recherche conjointe sur le quantique, l’intelligence artificielle et les technologies sans fil avancées.

Un partenariat sur la sécurité des minéraux a également été forgé pour accélérer le développement de chaînes d’approvisionnement en minéraux énergétiques critiques à l’échelle mondiale.