Promesses vides : l’égalité des sexes dans le divertissement ne progresse pas

« ‘Oppenheimer’ est basé sur un livre de 721 pages, lauréat du prix Pulitzer, sur le projet Manhattan, et “Barbie” est sur une poupée en plastique avec de gros seins.

C’est ce qu’a déclaré le comédien Jo Koy dans son monologue des Golden Globes le 7 janvier. Pour être honnête, il a techniquement raison puisque le film est centré sur une poupée, qui est définitivement en plastique et pas anatomiquement précise. Mais c’est là l’essence même d’Hollywood : banaliser les femmes et leurs réalisations en raison de leur apparence. “Barbie” est un film qui examine la misogynie et l’autonomisation des femmes – ou leur absence – dans notre monde. Cette blague a suscité de nombreuses critiques pour son caractère réducteur, même si la réalisatrice de « Barbie », Greta Gerwig, a déclaré qu’il était “juste sur” sur la base du film.

Je ne veux pas passer trop de temps sur un monologue des Golden Globes qui restera dans l’histoire comme l’un des débuts les plus effrayants et les plus maladroits de l’histoire de la cérémonie de remise des prix. Il n’y a rien d’amusant à dire sur un homme adulte se mettre sur la défensive quand une salle remplie de gens ne rira pas de ses blagues (même si à mon avis, si vous voulez que les gens rient, vous devez être drôle, et si vous êtes un comique de stand up, vous auriez dû apprendre à identifier une bonne blague maintenant). Ce dont je veux parler, c’est quelque chose dont on a sans doute parlé et dont on parlera encore, mais c’est quelque chose que Barbie en tant que film aborde et que Koy semble négliger : le dangereux double standard qui existe pour les femmes dans les médias et même les femmes célèbres en général.

Les femmes de cette période, en particulier les femmes qui réussissent, sont louées pour leurs capacités, mais ce ne sont que des paroles. Les femmes comme Dolly Parton sont adorées pour leurs contributions à leur domaine – elle est une force motrice de la musique country et de la musique en général depuis cinquante ans, mais les femmes dans la musique country ne sont toujours pas équitablement secouées. D’après le livre de Marissa Moss Son paysil existe – ou a existé – une règle non écrite dans le monde de la radio country qui dit que les artistes féminines ne doivent jamais être écoutées consécutivement, et en général pas plus d’une par heure, mais bien sûr, les femmes sont égales aux hommes. .

Au cours des 11 dernières années, les femmes n’ont constitué que 13,9% des nominés pour les principales catégories des Grammy Awards. Les féministes et les militants diront qu’ils ont toujours été au courant de cette inégalité entre les sexes – et bien sûr, ils le savent probablement – ​​mais la plupart d’entre nous l’ignorent. Nous ne pensons pas au fait que malgré tous les discours sur l’autonomisation des femmes dans ce pays, rien ne change le fonctionnement de ces industries. Comme le souligne Moss dans Son pays, de bons vieux garçons comme Jason Aldean peuvent tricher autant qu’ils veulent, mais si une femme comme LeAnn Rimes a une liaison avec un homme marié, sa carrière est terminée. C’est le double standard, comme l’a souligné America Ferrera. Pour qu’une femme soit digne d’être reconnue dans ce monde de clubs de vieux garçons, elle doit être parfaite, à chaque minute de chaque putain de journée. J’ai l’habitude de parler de choses que tous ceux qui viennent ici connaissent déjà pour la plupart, étant une population assez libérale, mais c’est la seule plateforme dont je dispose pour parler du monde qui nous entoure qui, malgré toute sa présentation du progrès , ne semble pas prêt à faire quoi que ce soit pour garantir l’égalité.

J’en ai juste marre. Nous aimons nous envelopper dans une couverture chaude et nous dire que les choses s’améliorent, mais ce n’est pas le cas. Pour 60 ansil n’y a eu aucun véritable changement substantiel dans l’inégalité entre les sexes qui existe dans les médias et les arts.

Mais tout va bien. “Barbie” a battu des records au box-office et au cinéma, mais la seule chose remarquable est qu’il s’agit d’une poupée aux gros seins. Faire une blague comme celle-là banalise ce que Gerwig a pu faire dire à cette poupée et comment cela a fait ressentir profondément aux gens et penser différemment. Peut-être que Gerwig n’a pas eu de problème avec ça, mais pourquoi ne pas inverser le script. Les deux sont d’excellents films, mais pourquoi ne pas le formuler ainsi ? “‘Barbie’ est un film qui s’approprie un symbole de stéréotypes de genre et remet en question le système patriarcal du monde d’aujourd’hui, ‘Oppenheimer’ est un biopic sur un homme qui a presque à lui seul permis le massacre de plus de 200 000 personnes.”

Qu’en est-il d’un réductiviste ?