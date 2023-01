Promesses non tenues – Le New York Times

Les cœurs de conversation et les boîtes recouvertes de papier d’aluminium de Russell Stover sont grands et en charge dans ma pharmacie locale, et je leur dis : « Bienvenue ». Contrairement à l’arrivée brutale des bonbons d’Halloween en août, l’enthousiasme des détaillants pour la Saint-Valentin la première semaine de janvier me revigore. Cela correspond à mon propre désir que les mois d’hiver se dépêchent déjà. Apportez les kits de teinture des œufs et les cartes de fête des mères. Tournons notre regard vers le printemps.

Ralentir. D’ACCORD. C’est la première semaine de la nouvelle année. Soyons dans l’instant. Combien d’entre nous ont décidé d’être plus présents en 2023 ? Combien d’entre nous ont brisé cette résolution? Selon l’étude sombre que vous lisez, quelque part entre tout le monde et tout le monde et leur frère auront rompu leurs résolutions du Nouvel An d’ici le 14 février. Comment pouvons-nous rendre cette année différente ?

Décidez de toujours être résolu. Cela semble terrible, mais c’est en fait une sorte de libération. Janvier pourrait être, pour vous, un moment terrible pour commencer à éradiquer vos mauvaises habitudes. Selon l’endroit où vous vivez, les journées peuvent être plus courtes, plus sombres et plus froides – précisément les pires conditions pour se lever tôt et essayer un entraînement HIIT.

Vous n’avez pas besoin d’un jour précis de l’année pour commencer à changer votre vie. Vous pouvez décider de faire quelque chose différemment – dépenser moins d’argent, être plus gentil, boire plus d’eau – à tout moment. Et vous pouvez décider de faire ces choses pendant une heure, un jour, une semaine. Ensuite, voyez si vous voulez continuer. Faire le vœu de revoir sa vie le 1er janvier et essayer de s’en tenir aux changements pour toujours est un défi de taille.