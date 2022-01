Promesse tenue : Biden nommera la première femme noire à la Cour suprême d’ici la fin février

Le président Biden a déclaré qu’il ferait ce qu’il avait promis et nommerait la première femme noire à siéger à la Cour suprême d’ici la fin février.

Vidéo de Biden :





Le président Biden a déclaré :

j’ai pris aucune décision sauf une. La personne que je nommerai être quelqu’un d’extraordinaire qualités, caractère et l’expérience et l’intégrité, et cette personne sera la première femme noire jamais nominée à un SCour suprême.

C’est attendu depuis longtemps dans mon avis. J’ai pris cet engagement lors d’une campagne présidentielle, et je tiendra cet engagement. Je ferai pleinement ce que j’ai dit que je ferais faire. Je remplirai mon devoir de sélectionner la justice, non seulement avec le Sénat consentement mais avec son conseils. Vous m’avez entendu dire dans d’autres processus de nomination, le la constitution dit demander conseil et consentement. Mais des conseils aussi du Sénat. Je vais inviter les sénateurs des deux parties à offrir leur idées et points de vue. Je consulterai le leader universitaires et avocats. Et j’ai la chance d’avoir me conseiller dans la sélection processus, vice-président Kamala Harris. C’est une avocate exceptionnelle et ancien procureur général de l’État de Californie et ancien membre de la commission judiciaire.

J’écouterai attentivement tous les conseils Je suis donné, et j’étudierai les dossiers et les anciens cas avec attention. Je vais rencontrer l’ancien nominés, et c’est mon intention annoncer ma décision avant fin février.

Le président Biden tient sa promesse faite lors des élections de 2020

Le président Biden comprend que la promesse de nommer la première femme noire à la Cour suprême est plus qu’une case politique à cocher sur la route de la réélection en 2024. La promesse de Biden est un engagement qu’il a pris envers des personnes qui n’ont jamais été représentées à la plus haute cour dans le pays d’avant.

Le président Biden a montré à travers la liste judiciaire qu’il a nommée et a été confirmé au cours de sa première année qu’il est sérieux au sujet de faire en sorte que le pouvoir judiciaire regarde et se rapporte davantage au reste de l’Amérique.

Biden a promis de nommer la première femme noire à la Cour suprême, et il respecte son engagement.