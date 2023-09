Promenez-vous dans le quartier rouge néon

AWA – Artistes, écrivains et artisans – une entreprise entièrement détenue par des créateurs, a donné à io9 le premier aperçu exclusif aux premières pages de Lumière rouge, un thriller érotique capitaliste et néon-noir cyber-futur. Écrit par l’écrivain Sarah Cho et illustré par Priscilla Petraites, ce bande dessinée en quatre parties suit Lacy – un sexbot IA avancé qui a été programmé avec empathie – alors qu’elle trouve une jeune orpheline et décide de s’échapper du quartier rouge.

La série de 4 numéros sera lancée le 1er novembre 2023 et est désormais disponible pour Pré-commander. Découvrez la couverture complète, la couverture alternative de Frank Cho et les six premières pages de cette nouvelle bande dessinée. Avertissement! Certaines de ces pages (enfin, la plupart d’entre elles) sont NSFW. C’est de la nudité comique typique, mais soyez prudent !