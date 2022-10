Promenez-vous à nouveau dans des maisons décorées en personne pour soutenir Central Okanagan Hospice – Kelowna Capital News

La Central Okanagan Hospice Association ramène les populaires visites Homes for the Holidays en personne cette année.

Après deux ans de visites virtuelles restreintes en cas de pandémie, les visiteurs peuvent parcourir les maisons décorées et les expositions thématiques en personne le 19 novembre, de 12 h à 20 h.

Les décorations des Fêtes envahiront le quartier de Wilden à Kelowna et offriront plus d’expériences et d’esprit festif que jamais auparavant.

L’événement se compose de six maisons privées et d’une maison témoin spectaculaire dans le développement qui ont été parées de parures de vacances. La décoration a été réalisée par les propriétaires, certains avec l’aide d’un designer professionnel.

Certains des styles décoratifs présentés incluent une ambiance californienne qui utilise des matériaux organiques et une maison dorée et glamour. Il y aura également des artisans présentant leurs produits, des démonstrations de boutiques éphémères et des food trucks.

Les profits sont versés à la Central Okanagan Hospice Association, qui aide les personnes atteintes de maladies graves à vivre pleinement leur vie et à aider leurs proches en deuil. Les collectes de fonds comme celles-ci sont essentielles pour permettre aux gens d’accéder à ces ressources sans frais.

Les billets sont maintenant en vente sur www.HomesfortheHolidaysYLW.com ou au 250-763-5511.

