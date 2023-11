Promenades urbaines à Marrakech, Paris, Rio, Séoul, Saint-Louis, Sydney et Zadar

Cette balade florale à Paris est la préférée de Sandra Sigman, la célèbre fleuriste et auteure du livre « Fleurs françaises » sur le style français distinctif de la composition florale. Un peu moins de trois milles, se faufile à travers les jardins, espaces verts et fleuristes des 6ème et 7ème arrondissements.

“J’adore l’approche française des jardins”, a déclaré Mme Sigman, 56 ans. “Bien que les espaces eux-mêmes soient assez formels dans leur conception, cela n’empêche pas les gens de se détendre et de profiter de leur beauté.”

Commencer à Champ-de-Mars. Le parc entourant la Tour Eiffel est toujours rempli de fleurs et si vous y arrivez tôt, vous manquerez la plupart des foules. Depuis le parc, dirigez-vous vers le sud-est sur la rue Saint-Dominique jusqu’à la Boulangerie Laurent B, une boulangerie sucrée au charme vintage alléchant. Le canelé et le pain au chocolat sont les favoris du public.

Continuez sur la rue Saint-Dominique, qui vous déposera au centre de Esplanade des Invalides. Plus un parc qu’un jardin, il offre une superbe promenade panoramique avec des musées et des monuments partout où vous regardez, comme le musée de l’Armée et le tombeau de Napoléon.

Sortez par la rue Saint-Dominique et continuez vers l’est jusqu’à la rue de Bellechasse. Là, au coin, est assis Adriane M. Fleuriste, qui dispose d’une vaste exposition florale extérieure. C’est comme si « le magasin lui-même pouvait difficilement contenir toute la beauté », a déclaré Mme Sigman.

La marche de cinq minutes jusqu’au prochain arrêt est agréable : dirigez-vous vers le sud-est sur la rue Saint-Dominique jusqu’au boulevard. Saint-Germain, puis bifurquez sur Blvd. Raspail vers Rue du Bac vers 69 bac, une jolie boutique de fleurs dont le nom fait écho à son adresse. Vous devrez le chercher, mais vous saurez que vous l’avez trouvé lorsque vous verrez des fleurs sortir du bâtiment et dans la rue. Suivez les fleurs dans le couloir jusqu’à l’entrée de la boutique.

À seulement un pâté de maisons, faites un tour chez Barthélemy, l’une des fromageries les plus charmantes du quartier. Pour déjeuner, arrêtez-vous à côté au Le Café Pierre Hermé. Asseyez-vous dans la cour et commandez le croque monsieur, un thé et un macaron au caramel salé, a conseillé Mme Sigman.

Après le déjeuner, il est temps de faire du shopping. Depuis Le Café Pierre Hermé, retournez à la rue de Bac, où en moins de deux pâtés de maisons, vous arriverez à La Maison du Bacune boutique dédiée à l’art de la table, regorgeant de récipients anciens et neufs parfaitement adaptés à la composition florale.

Continuez sur la rue de Bac jusqu’à la rue de Babylone, où sur votre droite vous passerez le Square Boucicaut, un parc urbain pittoresque avec un carrousel. Le trajet d’ici jusqu’au prochain arrêt fait moins d’un mile, bien qu’il prenne une série de virages ; de la rue de Babylone vous prendrez la rue de Sèvres jusqu’à la rue du Four puis la rue de Rennes jusqu’à la rue de l’Abbaye jusqu’à la rue de Furstemberg et la petite boutique de fleurs Jardin d’Oz, qui propose une sélection très soignée et inhabituelle de fleurs et de plantes.

Ses bouquets de style biologique donnent l’impression d’avoir été fraîchement cueillis dans le jardin.

La charmante place entourant Oz Garden est composée de rues étroites et cachées remplies de petites boutiques indépendantes, dont la petite boutique d’épices parfumées, Compagnie Française. De là, prenez la rue de Seine jusqu’à la rue de Tournon (à seulement 10 minutes à pied) et arrivez à Astier de Villatte, une boutique d’antiquités et de vaisselle soigneusement organisée. Les vases non conventionnels sont un excellent moyen d’ajouter du style à votre décoration florale et vous trouverez ici des pièces en porcelaine magnifiquement travaillées. Rendez-vous à l’arrière de la boutique pour voir les étalages d’assiettes, de vases, de soupières et bien plus encore qui s’étendent du sol au plafond.

Astier de Villatte face au Palais du Luxembourg, ce qui vous place parfaitement pour une promenade dans le Jardin de Luxembourg, un parc parisien classique rempli d’amis pique-niqueant, de couples se promenant main dans la main et d’enfants poussant des voiliers jouets autour de la mare aux canards. Tout comme le palais, construit dans les années 1610 pour la reine Marie de Médicis, d’origine italienne, sur le modèle du palais Pitti de Florence, les jardins semblent royaux. À la manière des jardins à la française, vous trouverez des haies taillées avec précision, des placements symétriques de fleurs uniques et d’impressionnantes urnes en pot.

Distance: 2,95 milles

Difficulté: Facile

Bon pour les enfants : Les parcs et jardins sont idéaux pour les enfants, mais les magasins ne sont pas centrés sur les enfants.

Il est temps de marcher : De deux heures à presque cinq heures avec des arrêts pour faire du shopping et manger.