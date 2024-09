Prolongez la durée de vie de la batterie de votre iPhone en désactivant ces 2 paramètres

Votre smartphone se décharge-t-il régulièrement après une journée entière d’utilisation ? Ne précommandez pas encore un nouveau téléphone. Vous pouvez utiliser un chargeur portable pour recharger votre batterie de temps en temps. Vous pouvez également le poser pendant un certain temps lorsque vous n’en avez pas besoin. Mais avant tout, assurez-vous d’avoir fait tout ce que vous pouvez pour maximiser l’autonomie de la batterie de votre téléphone. Vous pouvez y parvenir en effectuant quelques petits changements qui peuvent pousser votre batterie aussi loin que possible.

Si vous utilisez un iPhone, vous pouvez ajuster certains paramètres d’iOS 17.5 pour éviter que votre appareil ne tombe en panne d’énergie lorsque vous en avez le plus besoin. Vous pouvez également garder un œil sur le menu État de la batterie : il vous indiquera non seulement le pourcentage d’état de la batterie (80 % ou plus est considéré comme bon), mais aussi le nombre de cycles de charge de votre batterie et si votre batterie est « normale » ou non.

Gardez à l’esprit ces bonnes pratiques en matière de batterie d’iPhone lorsque vous vous préparez pour iOS 18, et lisez la suite pour découvrir quelques conseils d’économie de batterie moins évidents pour iOS 17.

Nous vous présentons deux fonctionnalités d’iOS 16 et d’iOS 17 qui sollicitent toutes deux la batterie de votre iPhone à des degrés divers et comment vous pouvez les désactiver pour préserver l’autonomie de la batterie. Voici ce que vous devez savoir.

Arrêtez d’utiliser les widgets sur l’écran de verrouillage de votre iPhone

Tous les widgets de votre écran de verrouillage obligent vos applications à s’exécuter automatiquement en arrière-plan, récupérant constamment des données pour mettre à jour les informations affichées par les widgets, comme les résultats sportifs ou la météo. Étant donné que ces applications s’exécutent constamment en arrière-plan en raison de vos widgets, cela signifie qu’elles consomment continuellement de l’énergie.

Si vous souhaitez économiser de la batterie sur iOS 17, la meilleure chose à faire est simplement d’éviter les widgets sur votre écran de verrouillage (et votre écran d’accueil). Le moyen le plus simple de le faire est de passer à un autre profil d’écran de verrouillage : appuyez votre doigt sur votre écran de verrouillage existant, puis faites glisser votre doigt pour en choisir un qui ne contient aucun widget.

Si vous souhaitez simplement supprimer les widgets de votre écran de verrouillage existant, appuyez sur votre écran de verrouillage, appuyez sur Personnaliserchoisissez le Écran de verrouillage option, appuyez sur la boîte du widget, puis appuyez sur le bouton « – » bouton sur chaque widget pour les supprimer.

Si vous êtes déjà à court de batterie, il est préférable de passer à un fond d’écran qui ne comporte pas de widgets d’écran de verrouillage. Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Désactivez la vibration du clavier de votre iPhone



Étonnamment, le clavier de l’iPhone n’a jamais eu la possibilité de vibrer pendant que vous tapez, un ajout appelé « retour haptique » qui a été ajouté aux iPhones avec iOS 16. Au lieu d’entendre simplement des sons de clic-clac, le retour haptique donne à chaque touche une vibration, offrant une expérience plus immersive pendant que vous tapez. Selon Apple, cette même fonctionnalité peut également affecter l’autonomie de la batterie.

D’après cela Page d’assistance Apple Concernant le clavier, le retour haptique « peut affecter la durée de vie de la batterie de votre iPhone ». Aucune précision n’est donnée quant à la durée de vie de la batterie que la fonction clavier consomme, mais si vous souhaitez économiser la batterie, il est préférable de garder cette fonction désactivée.

Heureusement, cette fonction n’est pas activée par défaut. Si vous l’avez activée vous-même, accédez à Paramètres > Sons et haptique > Commentaires sur le clavier et désactiver Haptique pour désactiver le retour haptique de votre clavier.

À chaque fois que vous tapez, vous ressentirez une légère vibration pour chaque touche appuyée. Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Pour plus de conseils sur iOS, découvrez comment télécharger le nouvel iOS 17 et comment supprimer automatiquement les messages d’authentification multifacteur des SMS et des e-mails.